Documentário Saúde Oceânica estará no Festival Lagamar de Cinema

O documentário Saúde Oceânica, produzido pelo Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar), da Associação MarBrasil, foi selecionado para integrar a programação oficial do 1º Festival Lagamar de Cinema (Flac), que será realizado de 18 a 20 de julho, em Cananéia, no litoral sul de São Paulo.

Com foco em filmes de natureza, produções socioambientais e obras que abordam o território do Vale do Ribeira, o Flac recebeu mais de 800 inscrições de produções nacionais e internacionais, das quais apenas 90 foram selecionadas para exibição.

Documentário mostra pesquisas em terra e na água, na Grande Reserva Mata Atlântica | foto: divulgação.

Realizado pelo Instituto de Pesquisas Cananéia (IPeC), por meio do Projeto Boto-Cinza, o festival tem como missão promover o acesso gratuito da população de Cananéia e região ao cinema independente e a narrativas que fortalecem o vínculo com a natureza e o patrimônio cultural local. Todas as sessões serão gratuitas e presenciais.

Sobre o filme:

Equipe de pesquisa sobre tartarugas marinhas durante gravação do documentário | foto: Gabriel Marchi.



Saúde Oceânica leva o público a uma jornada educativa e sensorial pela Grande Reserva da Mata Atlântica, explorando a saúde dos ecossistemas marinhos e costeiros mais bem conservados do Brasil. Com direção do premiado documentarista de natureza Gabriel Marchi, o filme combina imagens impressionantes com depoimentos de pesquisadores, que revelam a complexidade e a fragilidade desses ambientes.

O documentário também destaca a relação entre o oceano e as comunidades, demonstrando como o conhecimento científico, aliado ao tradicional, pode contribuir para políticas públicas e práticas sustentáveis.

A produção é parte do Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha (Rebimar) que reúne mais de 40 cientistas em várias linhas de pesquisa que se entrelaçam com foco no estudo da saúde única do maior remanescente de Mata Atlântica costeira do mundo. A iniciativa tem patrocínio do Governo Federal, por meio do programa Petrobras Socioambiental.

O documentário Saúde Oceânica também está disponível gratuitamente no YouTube da Associação MarBrasil, sendo ideal para uso em contextos educativos.

Assista aqui:

FLAC – Festival Lagamar de Cinema

📍 Cananéia-SP

📅 18 a 20 de julho de 2025

🎟️ Evento gratuito e aberto ao público

🔗 Informações: www.ipecpesquisas.org.br