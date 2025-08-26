Anibelli Neto propõe campanha nas escolas contra vício em apostas on-line

Projeto de lei foi apresentado nesta terça-feira | foto: Alep

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou nesta terça-feira (26), na Assembleia Legislativa do Paraná, um projeto de lei (PL 683/2025) que cria a Campanha de Conscientização e Prevenção sobre os malefícios e riscos dos jogos de azar, apostas on-line e de combate à ludopatia nas escolas da rede estadual. A proposta surge em meio à crescente popularização das apostas esportivas e cassinos virtuais, conhecidos como “bets”. Dados do Banco Central indicam que, entre janeiro e março de 2025, os brasileiros movimentaram cerca de R$ 30 bilhões por mês nessas plataformas, com destaque para a presença expressiva de adolescentes e jovens entre os apostadores.

O projeto tem como objetivo levar informação e prevenção para o ambiente escolar, envolvendo estudantes, famílias e profissionais da educação. A campanha deverá abordar os impactos das apostas na saúde mental, no convívio social e na vida financeira, além de alertar sobre os sinais da ludopatia, termo usado para descrever o vício em jogos, reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma doença. Entre as ações previstas estão a realização de palestras, debates e oficinas nas escolas públicas estaduais; a produção de materiais educativos para estudantes, famílias e professores; a capacitação de educadores para identificar comportamentos compulsivos e intervir precocemente; a promoção de atividades alternativas para reduzir o tempo de tela, como incentivo ao esporte e à leitura; e a orientação sobre ferramentas de controle parental e uso responsável da tecnologia.

A proposta também prevê que as campanhas sejam intensificadas em janeiro e setembro, meses que já contam com iniciativas voltadas à saúde mental (Janeiro Branco) e à prevenção do suicídio (Setembro Amarelo). Segundo especialistas, a ludopatia funciona com mecanismos semelhantes aos da dependência química, ativando circuitos de recompensa no cérebro e podendo levar à ansiedade, depressão, isolamento social e dívidas. Para Anibelli Neto, “o vício em apostas não é apenas um problema individual, é uma questão de saúde pública”, destacou o deputado.

“Essa iniciativa chegou até nós através do psicólogo Leonardo Teixeira, de Agudos do Sul, que desenvolve um trabalho muito importante de combate ao vício em apostas. Quando entendemos a gravidade e a urgência desse problema, resolvemos entrar nessa luta e apresentamos o projeto de lei em parceria com essa ideia”, explicou Anibelli Neto.

Estudos apontam que 95% dos jovens brasileiros entre 9 e 17 anos têm acesso à internet, segundo a pesquisa TIC Kids On-line Brasil 2023, o que aumenta a exposição a propagandas de sites de apostas. Muitas dessas plataformas usam linguagem direcionada ao público jovem, com personagens lúdicos e estratégias de marketing para atrair novos usuários.

O projeto será analisado pelas comissões temáticas da Assembleia Legislativa antes de ser levado à votação em plenário para aprovação.