Anibelli Neto propõe ingresso de médicos-veterinários no Corpo de Bombeiros

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB) apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná um requerimento solicitando ao secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega, ao secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Leôncio Teixeira, e ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, a criação e ampliação do quadro funcional do Corpo de Bombeiros com o ingresso de médicos-veterinários.

O objetivo da proposta é garantir que o Corpo de Bombeiros Militar do Estado conte com profissionais especializados para o atendimento de animais em situações de desastres, acidentes e calamidades, além de contribuir para a proteção da saúde pública e ambiental.

De acordo com o deputado, que é médico-veterinário, a iniciativa representa um marco inédito na legislação estadual e nacional, ao reconhecer a importância estratégica da Medicina Veterinária nas ações de resposta a emergências. “O médico-veterinário é essencial no resgate de animais. Sua presença em operações de salvamento, triagem e atendimento emergencial reforça o conceito de Saúde Única e o compromisso do Paraná com o bem-estar animal, a saúde pública e o meio ambiente”, destacou o parlamentar.

A proposta atende a uma demanda histórica da classe e da sociedade, contando com o apoio de importantes instituições da categoria, como o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Paraná (CRMV-PR), o Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Paraná (SINDIVET-PR), a Associação Paranaense de Medicina de Animais Selvagens (APMAS Fowler) e a Federação Nacional dos Médicos Veterinários (FENAMEV).

O deputado lembra ainda que tragédias como as de Mariana e Brumadinho evidenciaram a relevância da atuação multidisciplinar em situações de desastre. “A presença de médicos-veterinários mostrou-se fundamental para o salvamento e o cuidado com os animais, o controle sanitário, a análise da água e dos alimentos consumidos pelas equipes de resgate, e para a preservação ambiental”, ressaltou.

Para Anibelli, a criação da categoria de Bombeiro Militar Médico-Veterinário representa uma evolução na gestão das emergências e um avanço na política pública de proteção animal e ambiental do Paraná. Ele defende que a inclusão desses profissionais, por meio de proposição legislativa e concurso público, fortalecerá o papel do Estado como referência em sustentabilidade, cuidado e modernização dos serviços públicos.

“O Paraná é líder em sustentabilidade e proteção. Dar esse passo significa reforçar nosso compromisso com a vida em todas as suas formas e com o futuro do nosso Estado”, concluiu o deputado.