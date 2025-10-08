Anibelli Neto propõe reconhecimento de Morretes como Destino Histórico e Cultural do Turismo Ferroviário

Projeto de lei também institui 5 de fevereiro — dia da inauguração da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, em 1885 — como data comemorativa

Foto: Associação Brasileira de Preservação Ferroviária

O deputado estadual Anibelli Neto (MDB), vice-presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou, nesta segunda-feira (6), o Projeto de Lei nº 874/2025, que reconhece o Município de Morretes como Destino Histórico e Cultural do Turismo Ferroviário do Paraná.

A proposta também institui o dia 5 de fevereiro — data da inauguração da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba, em 1885 — como data comemorativa desta importante ligação histórica e cultural.

O texto destaca que o turismo ferroviário é um dos segmentos mais consolidados do Paraná, com destaque para o trajeto Curitiba–Morretes, hoje operado pela Serra Verde Express, reconhecido internacionalmente por veículos como The Guardian e The Wall Street Journal entre as viagens de trem mais espetaculares do mundo. O percurso de 65 quilômetros, com cerca de quatro horas de duração, cruza 41 pontes, 13 túneis e uma das maiores áreas preservadas de Mata Atlântica do país, oferecendo uma experiência única de imersão na natureza e na história.

Em Morretes também existe a linha do Trem Caiçara, feito pela única Maria Fumaça em operação em todo o estado do Paraná. O trecho é administrado em parceria com a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária.

Morretes, localizada aos pés da Serra do Mar, a 69 quilômetros de Curitiba, combina atrativos históricos, culturais e gastronômicos. Fundada em 1733, a cidade mantém casarões coloniais bem preservados e é conhecida por sua culinária típica, especialmente o tradicional barreado, além da produção de cachaça artesanal e da agricultura familiar. O turismo, associado ao charme da ferrovia e à hospitalidade local, tornou-se uma das principais fontes de renda do município desde o final da década de 1980.

Anibelli Neto destacou que o projeto também presta homenagem aos engenheiros Antônio e André Rebouças, pioneiros da engenharia nacional e figuras centrais na construção da ferrovia, que foi essencial para o desenvolvimento econômico do Paraná.

“Reconhecer Morretes como Destino Histórico e Cultural do Turismo Ferroviário é valorizar a história, a cultura e o legado dos que construíram essa importante ligação entre o litoral e a capital. O trem que chega a Morretes é mais do que uma viagem, é uma celebração da identidade paranaense”, afirmou o parlamentar.

O projeto, que segue para análise nas comissões permanentes da Assembleia, reforça o compromisso de valorização do patrimônio histórico e do turismo sustentável no Estado, destacando o papel de Morretes como símbolo da memória ferroviária e do potencial turístico do Paraná.