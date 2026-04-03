Após cinco anos, Paranaguá revive a Paixão de Cristo Caiçara

Apresentação gratuita reúne artistas locais e promete emocionar o público com releitura da história

Arte: Divulgação PMP / Secultur

Paranaguá volta a viver uma de suas tradições culturais mais marcantes com o retorno do espetáculo Paixão de Cristo Caiçara, que será apresentado nesta sexta-feira (3), a partir das 20h, na Praça de Eventos. Após um intervalo de cinco anos, a encenação retorna com uma proposta que valoriza a identidade local e promete emocionar o público.

Ao todo, 40 artistas participam da montagem, que traz uma releitura da história de Jesus a partir da cultura caiçara. O espetáculo é realizado pela Fantástica Cia de Teatro, em parceria com a Associação de Cultura Popular Mandicuera e a Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur).

Segundo a produtora e roteirista Mariana Zanette, a proposta da encenação é aproximar o público da narrativa tradicional por meio de elementos regionais. “Essa releitura será importante para a nossa cultura, pois avó e neta, que são caiçaras, contarão a história da Paixão de Cristo de uma forma lúdica, sem fugir do contexto. Vai ser uma linda Paixão de Cristo Caiçara”, destaca.

Um dos diferenciais da apresentação será a utilização de diálogos ao vivo, sem gravações, o que aumenta o desafio e a expectativa do elenco. Com duração aproximada de 1h10, a encenação aposta na emoção e na autenticidade para envolver a plateia.

O prefeito Adriano Ramos destacou a importância do retorno do espetáculo para a cidade. “A volta da Paixão de Cristo representa muito mais do que um evento cultural. É o resgate de uma tradição que fortalece nossa identidade e aproxima a comunidade. Paranaguá valoriza sua cultura e apoia iniciativas que emocionam e envolvem a população”, afirmou.

A apresentação é gratuita e aberta ao público.

Paixão de Cristo Caiçara

Data: sexta-feira (3)

Horário: 20h

Local: Praça de Eventos

Fonte: PMP / jornalista: Andressa Urbick