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Feira da Lua de Paranaguá tem edição especial de Páscoa nesta terça com serviços para a população

Redação

Atrações culturais e programação para toda a família na Praça dos Leões

Foto: Moyses Zanardo / PMP

Nesta terça-feira (31), acontece a edição especial de Páscoa da Feira da Lua. A programação começa às 8h e segue até às 22h, reunindo serviços gratuitos, atrações culturais, espaço para crianças e oportunidades para empreendedores locais.

Entre os destaques da ação estão os atendimentos que o Senac realizará, esmaltação gratuita para mulheres e meninas, enquanto o Sesc disponibilizará aferição de pressão arterial e teste de glicemia, ampliando o cuidado com a saúde e o bem-estar da comunidade.

A iniciativa também contará com a participação de mulheres empreendedoras cadastradas pelo PAM, que estarão com barracas montadas para comercialização de produtos, fortalecendo a geração de renda e incentivando o empreendedorismo feminino. A tradicional Feira da Lua também funcionará normalmente durante todo o dia, com opções de gastronomia, artesanato e produtos locais.

A programação inclui ainda espaço kids, distribuição de docinhos para as crianças e shows musicais organizados com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, garantindo entretenimento para toda a família ao longo do evento.

Outro destaque é a decoração especial de Páscoa, produzida pela equipe do Provopar com materiais recicláveis. Bonecos confeccionados com galões reaproveitados, fibras recicladas e tecidos reutilizados compõem o cenário temático, pensado especialmente para fotos e interação do público.

A decoração já está disponível na praça desde a última sexta-feira e permanecerá aberta para visitação até o dia 6 de abril. O evento principal com as ações especiais acontece nesta terça-feira, mas durante a semana a população poderá continuar visitando o espaço e registrando fotos com a temática de Páscoa.

A Prefeitura de Paranaguá apoia iniciativas como esta, que fortalecem o comércio local e promovem momentos de integração e cuidado com a comunidade.

A orientação é para que o público participe, aproveite a programação e também ajude a preservar a decoração, permitindo que mais pessoas possam visitar o espaço nos próximos dias.

Fonte: PMP / redatora: Emili Souza

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