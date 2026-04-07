Após reunião com Arilson, Gleisi e Romanelli, ANTT cancela cobranças indevidas do free flow

Reunião aconteceu nesta segunda-feira, em Brasília | foto: Divulgação

Cobranças indevidas aplicadas pelo sistema de pedágio eletrônico free flow em rodovias do Paraná deverão ser canceladas. A decisão foi anunciada pelo diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Sampaio, durante reunião com a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e os deputados estaduais Arilson Chiorato (PT) e Luiz Cláudio Romanelli (PSD). A reunião, articulada por Gleisi, ocorreu na tarde da última segunda-feira (6) na sede da ANNT em Brasília (DF).

A medida foi o principal encaminhamento do encontro, que contou com uma apresentação detalhada das falhas que vêm ocorrendo no estado em flagrante desrespeito às regras contratuais e à transparência na cobrança dos usuários. Entre os principais apontamentos, mudança de localização de praças, para atingir maior número de motoristas. Um exemplo citado para ilustrar esse tipo de situação foi a praça de Rolândia, que inicialmente seria em Arapongas. Além disso, citaram também cobrança integral da tarifa, quando deveria ser proporcional ao trecho usado e ausência de cabine física para auxiliar os usuários.

Na sequência, os parlamentares propuseram a realização de uma audiência pública no Paraná para debater o tema com a participação da ANTT. O diretor-geral da Agência confirmou que a ANTT participará do debate, pois tem interesse em entender o que, de fato, tem ocorrido no Paraná.

O deputado Arilson, que é presidente do PT-PR e líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), destacou os impactos sobre a população, que as falhas registradas nos lotes 4 e 6 das concessões têm causado. “As cobranças indevidas por pórticos eletrônicos, desconectadas da realidade, viraram uma preocupação e até um trauma para o povo paranaense, ainda mais quando vêm acompanhadas de multas”, afirmou.

Na avaliação do deputado Arilson, a reunião representou avanços importantes. “Saímos daqui com a perspectiva de diálogo no Paraná e com medidas concretas para resolver os problemas nesses trechos”, comentou.

A deputada federal e ex-ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também avaliou positivamente o encontro. “Foi uma ótima reunião, e nós vamos tratar da questão do free flow no Paraná, especialmente nos lotes 6 e 4, que têm apresentado problemas. Já temos a sinalização de encaminhamentos positivos”, disse.

Já Romanelli ressaltou o caráter técnico da discussão. “Viemos em nome da Assembleia Legislativa e expusemos nosso ponto de vista técnico. Da forma como estão instalados, os pórticos eletrônicos estão causando prejuízo aos usuários das rodovias do Paraná”, afirmou. Segundo ele, a agência reconheceu as falhas e deve iniciar ajustes, começando pelo lote 6, além de apurar a situação do lote 4, onde não haveria autorização para a implantação do sistema.