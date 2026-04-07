Alunos do Instituto de Educação terão aula presencial no Isulpar

Professores e funcionários do Instituto Estadual de Educação de Paranaguá já cumprirão parte do expediente na faculdade nesta terça-feira, preparando o retorno dos alunos para quarta-feira

Polícia Científicarealiza investigação das causas do incêndio no Instituto Estadual de Educação | foto: SEED

A Secretaria de Estado da Educação estabeleceu em uma nova reunião nesta terça-feira (7) que as aulas para os alunos do Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha, em Paranaguá, no Litoral, serão retomadas de maneira totalmente presencial a partir desta quarta-feira (8). Elas vão acontecer no Instituto Superior do Litoral do Paraná (Isulpar), localizado a 200 metros do Instituto de Educação, que foi atingido por um incêndio no último sábado (4).

A ideia original era retomar as atividades pedagógicas de maneira remota num primeiro momento, mas as adequações do Isulpar para receber os 1,2 mil estudantes divididos em 18 turmas do período da manhã e 15 turmas da tarde já estão na reta final. A mudança foi feita em comum acordo entre a direção da escola, o Núcleo Regional de Educação e a comunidade escolar.

Com isso, ⁠professores e funcionários do Instituto Estadual de Educação de Paranaguá já cumprirão parte do expediente na universidade nesta terça-feira, preparando o retorno dos alunos para quarta-feira. A expectativa é que essa volta seja gradativa e que até o começo da semana que vem todos os alunos já estejam adaptados ao novo prédio, que foi alugado pela Secretaria da Educação.

A estrutura atingida pelo incêndio, considerada um patrimônio histórico de Paranaguá e do Paraná, terá um plano de recuperação elaborado de forma conjunta, garantindo que as intervenções respeitem suas características arquitetônicas e preservem seu valor cultural para a comunidade.

A Secretaria da Segurança Pública (Sesp) vai investigar as causas do incêndio. O Corpo de Bombeiros trabalha na conclusão do laudo da estrutura para que o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) possa iniciar a avaliação detalhada e o planejamento das obras de reparo no espaço atingido. Os trabalhos periciais começaram na segunda-feira e incluem a coleta de vestígios e análise de elementos que possam contribuir para a apuração das causas do incêndio.

O combate ao incêndio contou com a atuação de 45 bombeiros militares, além da colaboração de 45 civis entre brigadistas de empresas da região e funcionários da prefeitura. Foram empregadas sete viaturas do CBMPR e três de brigadas de incêndio da Portos do Paraná e empresas locais, além de dois caminhões-pipa da Prefeitura Municipal de Paranaguá.