Alep debate exportação de cargas vivas e exploração animal

Audiência pública na segunda-feira (13) foi proposta pelo deputado estadual Goura e tem parceria com a parceria da Mercy For Animals Brasil, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e da Sociedade Vegetariana Brasileira

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O combate à exportação de animais vivos e à exploração animal será tema de audiência pública no dia 13 de abril (segunda-feira), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). Proposta pelo deputado estadual Goura (PDT), o debate será realizado no Auditório Legislativo a partir das 9h e será transmitido pelas redes sociais da Alep.

A audiência pública conta com a parceria da Mercy For Animals Brasil, do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e da Sociedade Vegetariana Brasileira e tem o objetivo de subsidiar a criação de leis, fiscalização e políticas públicas que coloquem fim à crueldade animal.

“A exportação de animais vivos tem sido questionada por instituições científicas, entidades de defesa animal e parlamentos em diferentes países. Agora, chegou a vez de trazer esse debate para o Paraná”, afirmou Goura.

Goura ressalta que é importante promover um debate sobre medidas que garantam a proteção dos animais contra violações que causem sofrimento durante o transporte. Nesse sentido, a audiência deve buscar a construção de propostas e protocolos que assegurem condições mínimas de bem-estar, como espaço adequado, ventilação, acesso à água e alimentação, além da presença de profissionais responsáveis pela inspeção ao longo do trajeto.

Os principais pontos de preocupação incluem longos períodos de transporte em condições de confinamento; exposição a temperaturas extremas; privação de água e alimento; alto nível de estresse e sofrimento animal e risco de acidentes e impactos ambientais durante operações logísticas.

Além da questão do bem-estar animal, a audiência se propõe a analisar os riscos ambientais associados a essa prática logística. A discussão sobre essas operações de embarque, passando pelo transporte terrestre e marítimo que frequentemente é realizado por navios antigos e adaptados, com alto risco de sinistros, até o desembarque e o destino final, onde o manejo inadequado pode levar a impactos ambientais duradouros.

Outro aspecto que será abordado na audiência é o transporte e o tráfico de animais silvestres, uma vez que essa prática frequentemente envolve situações de extrema crueldade e exploração.

“É fundamental ainda abordar os casos de maus-tratos que atingem animais domésticos ampliando o debate para garantir que todas as formas de violação contra os animais sejam consideradas e combatidas”, ponderou Goura.

Evento: Audiência pública combate à exportação de animais vivos e exploração animal

Data: 13/04 (segunda-feira)

Horário: 9h

Local: Auditório Legislativo da Alep (CCJ)