Armazém do Coco – Steak House, no coração de Caiobá

Você vem para Matinhos? Que bom, venha conhecer o Armazém do Coco.

Localizado no coração de Caiobá, tem todo o charme que você merece desfrutar. O imóvel da década de 50 foi totalmente remodelado. Com atenção e respeito ao mural de mosaico do artista italiano Franco Giglio. Um grande deck, na areia, será um bom cenário com mar e música ao vivo.

O delicioso cardápio traz carnes nobres com acompanhamentos fartos. Temos também pratos com peixe, camarão e uma diversidade de porções para todos os gostos. Os hambúrgueres são fantásticos e as pizzas tradicionais e especiais com produtos frescos e da melhor qualidade.

E tem água de coco, muito coco verde direto dos coqueirais do norte do Paraná.

Venha comemorar a vida conosco. Um bom drink, um chopp gelado ou uma caipirinha. Vale até cantarolar música do Diogo Nogueira! 🎼 Pé na areia, água de coco, cervejinha, beira do mar…🎼

Armazém do Coco

Rua Augusto Blitskow, 208

Aberto todos os dias da semana, das 7h até 22h.