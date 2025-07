Verão Maior 2025/2026 poderá contar com projetos das 7 universidades estaduais

Fotos: Seti

As sete universidades estaduais do Paraná podem inscrever projetos de extensão e pesquisa científica para apresentar durante o Verão Maior Paraná 2025/2026, ação do Governo do Estado que movimenta a região do Litoral com uma agenda diversificada de lazer, esportes e cultura durante a temporada.

O projeto de divulgação científica no Verão Maior Paraná é uma iniciativa da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), que liberou R$ 720 mil para os projetos universitários, com o objetivo de integrar conhecimento acadêmico às atividades turísticas. O prazo para o envio das propostas encerra na sexta-feira da próxima semana, 18 de julho.

Os recursos da chamada pública são do Fundo Paraná, uma dotação orçamentária para o fomento científico e tecnológico do Estado. Parte desse aporte financeiro é destinado ao custeio de 154 bolsas-auxílio para assegurar a participação e atuação de 102 estudantes, 27 profissionais recém-formados e 25 professores orientadores. As ações das instituições de ensino superior serão realizadas no Balneário de Caiobá, no município de Matinhos.

Cada universidade deve apresentar três ações. As atividades serão desenvolvidas durante os períodos de 26 de dezembro a 5 de janeiro, 6 a 19 de janeiro e 20 de janeiro a 1° de fevereiro, com equipes compostas por um professor, um profissional e quatro alunos. Neste segundo semestre, a Seti vai promover uma capacitação para as equipes dos projetos com encontros presenciais para alinhamento metodológico, planejamento integrado das ações e definição de indicadores de impacto social.

Ações extras

Segundo o edital, está prevista uma ação extra na área da saúde para a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Esse trabalho será desenvolvido de forma ininterrupta ao longo de 38 dias, incluindo atividades como aferição de pressão, testes de glicemia e orientações sobre prevenção ao câncer de pele, entre outros serviços voltados ao bem-estar dos veranistas e à promoção de hábitos saudáveis durante o período de verão.

Já as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Ponta Grossa (UEPG) e do Centro-Oeste (Unicentro) irão desenvolver projetos extras na área da Comunicação nos três períodos previstos, respectivamente. Entre as ações planejadas estão cobertura multimídia por acadêmicos, com as equipes produzindo reportagens, registros fotográficos e conteúdos para as redes sociais de forma integrada, valorizando tanto o aspecto turístico quanto a interação entre as universidades e os veranistas.

Atuação estratégica

Para o assessor da Coordenação de Ensino Superior da Seti, Marcos Aurélio Schemberger, responsável pelas atividades acadêmicas no Verão Maior Paraná, esta edição consolida a atuação estratégica das universidades no evento. “Essa iniciativa reforça o compromisso do Paraná em transformar conhecimento científico em benefício direto para a população, unindo potencial acadêmico e desenvolvimento regional de forma inovadora, pois as ações universitárias refletem a excelência e o papel transformador das instituições de ensino superior na sociedade”, afirma.

Com alojamento, refeições e uniformes custeados pelo governo estadual, os bolsistas terão todo o suporte necessário para a atuação e permanência no Litoral paranaense. O trajeto entre as cidades de origem até Matinhos será organizado pelas universidades, enquanto a Seti será responsável pelo transporte diário das equipes entre os alojamentos e os pontos de ação nas praias.

Avaliação

Os planos de trabalho e de aplicação dos recursos financeiros dos projetos passarão pela avaliação de uma comissão na Seti, com representantes da Unidade Executiva do Fundo Paraná (UEF) e da Diretoria de Ensino Superior da pasta. A comissão também vai validar as ações apresentadas pelas universidades e propor ajustes, seguindo critérios como convergência com a Política Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação do Paraná, foco na interação com os públicos, viabilidade técnica, impacto social, entre outros.

Histórico

A programação do Verão Maior Paraná realizado entre o final de dezembro de 2024 e o início de fevereiro deste ano teve a participação das universidades estaduais, que atraíram 27.400 pessoas, sendo 12.400 a mais que no ano anterior, quando reuniu um público de 15 mil visitantes. Com atividades de lazer, educação e conscientização ambiental para os turistas e a comunidade local, a última edição contou com a atuação de 21 professores e 84 estudantes em 21 projetos de extensão.

Inscrições de projetos: até 18 de julho – Edital AQUI

Ajustes nas propostas: 29 a 31 de julho

Envio da versão final: 6 a 8 de agosto

Resultado preliminar: 22 de agosto

Apresentação de recursos: 25 de agosto

Publicação do resultado: 27 de agosto

Assinatura dos termos: 28 de agosto a 2 de setembro

Fonte: Seti/AEN