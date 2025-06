Matinhos sedia  9º Torneio Internacional de Xadrez

Foto: Ivo Lima/Fecomércio

A partir desta sexta-feira (27) o município de Matinhos sedia o 9º Torneio Internacional de Xadrez Sesc Caiobá. O evento, um dos maiores do gênero nas Américas, vai até o dia 6 de julho, no Sesc Caiobá.

Entre os países, já confirmaram presença Argentina, Armênia, Bolívia, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, México, Macedônia do Norte, Peru, Paraguai, Sérvia, Uruguai e Venezuela.

Além de movimentar o turismo esportivo na região, o torneio valoriza o aspecto educacional e inclusivo do xadrez, reunindo participantes de todas as idades, gêneros e condições físicas, com total acessibilidade arquitetônica e comunicacional. A competição abrange as três principais modalidades reconhecidas pela Federação Internacional de Xadrez (Fide): Clássico, Rápido e Blitz, com premiação total de R$ 90 mil.

Mais de 700 enxadristas

As inscrições para o 9º Torneio Internacional de Xadrez continuam abertas até o início do evento nesta sexta-feira (27). Mais de 700 jogadores já estão inscritos, com idades entre 8 e 80 anos, incluindo grandes mestres, mestres internacionais e atletas em ascensão. O torneio também terá palestras sobre o uso do xadrez como ferramenta pedagógica nas escolas, além de painéis sobre sua aplicação no ambiente corporativo.

O torneio é organizado pelo Centro de Excelência do Xadrez e é uma realização da Fecomércio-PR e Sesc-PR, com patrocínio da Sicoob e Sanepar. A iniciativa também conta com apoio da Prefeitura de Matinhos e da EPR – Concessionária de Rodovias do Paraná e do Governo do Estado, por meio das secretarias do Turismo (Setu) e da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

Segundo César Alberto Souza, do Centro de Excelência do Xadrez, há um espaço de formação e reflexão, complementando o Turismo, o xadrez e o autismo, que foram discutidos em edições anteriores. Diversas pesquisas apontam que o xadrez melhora a concentração, disciplina, memória, paciência e capacidade de planejamento.

“Haverá palestras sobre o uso do xadrez como ferramenta pedagógica em escolas públicas e privadas, destacando seu impacto no desenvolvimento cognitivo, emocional e ético de crianças e adolescentes, sendo recomendado como instrumento de apoio escolar”, explicou Cesar.

9º Torneio Internacional de Xadrez Sesc Caiobá

Data: 27 de junho a 6 de julho de 2025

Local: Hotel Sesc Caiobá – Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91, Matinhos – PR

Informações sobre inscrições e a programação completa AQUI