Gost e Cosmo recebem homenagem da Assembleia Legislativa por atuação nas buscas por Roberto Thomaz

Deputado Goura entregou Menção Honrosa proposta por ele

Fotos: Divulgação

O Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost) e o Corpo de Socorro em Montanha (Cosmo) receberam, na terça-feira (3), Menção Honrosa da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

A homenagem proposta pelo deputado estadual Goura (PDT) foi em reconhecimento à atuação nas operações de busca ao jovem Roberto Farias Thomaz, desaparecido no Parque Estadual Pico Paraná no início do ano.

O Gost é o grupo tático de excelência do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e realiza o atendimento das situações envolvendo atividades de busca e salvamento, como primeira resposta para Curitiba e Região Metropolitana, e como apoio a todas as unidades do Corpo de Bombeiros no Estado do Paraná.

Já o Cosmo é composto por voluntários e atua especialmente na região do Parque Estadual do Marumbi, mas, quando chamado, atua em outras missões de resgate.

“A gente está aqui para homenagear tanto o Gost quanto o Cosmo por ocasião das ações de resgate do rapaz que se perdeu no Pico Paraná no fim do ano passado e começo do ano de 2026, o Roberto”, disse Goura, em pronunciamento no Plenário da Alep.

“Todo mundo acompanhou. Foi um caso de comoção nacional. Felizmente, o Roberto encontrou a saída. Mas as ações de resgate aconteceram e, aqui, senhoras e senhores, a sociedade civil, representada pelo Cosmo, quanto o Corpo de Bombeiros, representado pelo Gost, tiveram um papel central, como primeira resposta imediata, a partir do alerta de que esse rapaz estava perdido”, afirmou o deputado.

Gost

A homenagem ao Gost foi recebida pelo tenente coronel Ícaro Gabriel Greinert, que agradeceu o reconhecimento e explicou como é a atuação da unidade, criada há 20 anos e uma das únicas do Brasil a atuar especificamente no resgate especializado em montanhas e desastres.

“O Corpo de Bombeiros sempre fez a atividade de busca e salvamento, mas sentimos a necessidade de ter um grupo especializado. Então o Gost é especializado em resgate em montanhas”, informou.

“De uns 10 anos para cá também fazemos a parte de desastres como deslizamentos e soterramentos. Somos uma unidade focada só nisso, não atende incêndio, ambulância. Todo o pessoal que está lá é extremamente treinado e capacitado para esse tipo de situação específica”, explicou Greinert.

Cosmo

A homenagem ao Cosmo, que em 2026 completa 30 anos, foi recebida por Camila Santos das Armas. Ela também agradeceu a homenagem e falou sobre o trabalho desenvolvido pelo grupo.

“O Cosmo atua há 30 anos, de forma voluntária, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, dando todo apoio, a partir de um Termo de Cooperação Técnica com o IAT (Instituto Água e Terra) e com o Governo do Estado”, contou Camila.

“A gente faz esse trabalho de prevenção dentro do Parque Estadual do Marumbi e quando necessário, a gente também atua em resgates na área do Pico Paraná e na Serra do Ibitiraquire”, detalhou ela.

O deputado Goura lembrou que a relação positiva que o seu mandato mantém com o Gost e com o Cosmo, no atendimento às demandas e apoio institucional não é de hoje.

“É uma parceria que vem desde o início da nossa atuação parlamentar porque entendemos que são entidades que fazem um trabalho essencial tanto para o meio ambiente quanto para a defesa dos cidadãos e cidadãs paranaenses”, completou Goura.

