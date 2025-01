Brasileiros e chineses estreitam ainda mais os laços

Foto de Jimmy Chan / Pexels

Não é de hoje que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Em novembro deste ano, durante a vinda do presidente chinês Xi Jinping ao Brasil para participar da cúpula do G-20, os dois países estreitaram ainda mais os laços. Os governos assinaram 37 acordos bilaterais.

Ao longo das décadas, a cultura chinesa foi cada vez mais penetrando no Brasil, fazendo parte do dia a dia do brasileiro. É isso que vamos abordar nesta publicação. Continue lendo!

Acordos bilaterais

As novas parcerias assinadas entre Brasil e China vão atingir diversos setores. Entre eles estão: agricultura, pecuária, tecnologia nuclear, habitação urbana, cultura, comunicação, comércio e economia.

Em seu discurso durante a assinatura dos acordos na capital, Brasília, o presidente Lula destacou que, apesar da distância geográfica entre os dois países, eles mantêm uma amizade estratégica e histórica. Segundo o chefe de Estado, em 2023, o comércio bilateral atingiu a marca recorde de US$ 157 bilhões. Lula também mencionou que grande parte do saldo comercial do Brasil resulta do superávit com a China.

Vale citar também que a China é um grande parceiro do Paraná. No início de 2024, uma comitiva deste país se reuniu com representantes estaduais no Palácio Iguaçu, em Curitiba. Na ocasião foram discutidas parcerias para obras de infraestrutura. Além disso, os chineses são os que mais importam a soja paranaense.

Ligação Brasil-China

O navio “Vulcano” foi o primeiro a trazer chineses para o Brasil, em 1812, vindo de Macau. A embarcação atracou no Rio de Janeiro. O destino dos imigrantes era as plantações de chá verde. De acordo com um levantamento feito em 2023 pelo Instituto Sociocultural Brasil-China (Ibrachina), estima-se que aproximadamente 300 mil chineses vivem em solo brasileiro.

A cultura chinesa tem sido cada vez mais apreciada e integrada ao cotidiano dos brasileiros. Em jogos de cassino como o Fortune Rabbit Online, essa cultura também é representada. O game apresenta elementos chineses, como as cores – vermelho, azul e dourado – e o coelho, um animal do horóscopo chinês que representa longevidade, paz e prosperidade. Este título pertence à categoria de slot games.

Não dá para não citar a culinária, parte essencial no intercâmbio cultural. Um dos pratos chineses mais conhecidos pelos brasileiros é, sem dúvida, a guioza – uma espécie de bolinho chinês. Há também o pato a Pequim, o rolinho primavera e o arroz frito. Tem ainda o biscoito da sorte. Em seu interior sempre há um papel que leva uma mensagem motivacional para o futuro.

Foto de Abby Kihano / Pexels

Para os amantes e fãs de lutas, duas práticas também se tornaram bem conhecidas por aqui. Tratam-se do tai chi chuan e do kung fu. Em diversos locais do Brasil há academias e centros de treinamento onde é, sim, possível praticar estas lutas, como também participar de competições.

Ao longo deste texto, percebemos que brasileiros e chineses estão bastante interligados, apesar de serem culturas distintas. Ao que tudo indica, essa relação deve continuar se fortalecendo nas próximas décadas, impulsionada pelos novos acordos assinados pelos governos dos dois países.