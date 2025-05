China acena para a possibilidade de novos projetos no Porto de Paranaguá

Foto: Claudio Neves/Portos do Paraná

O vice-ministro dos Transportes da China, Wang Gang, visitou o Porto de Paranaguá nesta quinta-feira (15). O representante do governo chinês veio ao Brasil para tratar de diversos temas que integram o acordo de cooperação entre os dois países no setor de transportes.

A comitiva aproveitou para visitar o Terminal de Contêineres de Paranaguá, administrado por uma empresa chinesa, e conhecer o restante da estrutura do Porto de Paranaguá, responsável por grande parte das exportações de produtos com destino ao país asiático.

O diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, recepcionou a comitiva e ressaltou que a empresa pública tem investido continuamente para ampliar sua capacidade operacional. “Para nós, é uma honra muito grande recebê-lo em nossa casa”, destacou Garcia.

Wang Gang falou sobre a relevância dos portos paranaenses para a China e afirmou que há planos de ampliação dos investimentos no Porto de Paranaguá. O terminal de contêineres, por exemplo, é administrado por um conglomerado chinês – China Merchants Port (CMPort) – e dirigentes da holding faziam parte da comitiva.

Entre os produtos mais exportados para a China pelo Porto de Paranaguá estão soja em grão, farelo de soja, pastas químicas e carnes congeladas. Somente em 2024, mais de 13 milhões de toneladas foram enviadas ao país asiático. De janeiro a março deste ano, já foram movimentadas 3,3 milhões de toneladas com destino à China.

Por ser o maior corredor de exportação de carne de frango congelada do mundo — respondendo por cerca de 48% da produção nacional — o Porto de Paranaguá tem papel estratégico nas relações comerciais com os chineses. Considerando o conjunto das exportações de carnes bovina, suína e de aves, o terminal paranaense é responsável por cerca de 30% do escoamento de toda a produção brasileira.

