TCP recebe visita do vice-ministro do Ministério dos Transportes da China

Na última quinta-feira (15), a TCP, empresa que administra o Terminal de Contêineres de Paranaguá, recebeu o vice-ministro do Ministério dos Transportes da China, Wang Gang, e o diretor financeiro da China Merchants Port (CMPort), Huang Zhenzhou, acompanhados de suas comitivas, para uma visita ao Terminal e ao Porto de Paranaguá.

A agenda da delegação do Ministério dos Transportes visou fortalecer a cooperação entre a China e o Brasil no setor portuário, reforçando a estratégia de atrair investimentos na América do Sul e impulsionar a cooperação entre a TCP e a Autoridade Portuária de Paranaguá. Desde 2018, a TCP faz parte da holding CMPort, maior e mais competitivo desenvolvedor, investidor e operador de portos públicos da China, e que está presente em 26 países.

Zhenzhou recebeu a delegação durante a visita à TCP, agradeceu ao Ministério dos Transportes pelo apoio a longo prazo, e apresentou o desenvolvimento dos negócios da CMPort e da China Merchants Group, conglomerado ao qual a CMPort faz parte. O diretor-presidente da TCP, James Cao, apresentou à comitiva os avanços alcançados nos últimos anos para tornar o Terminal de Contêineres de Paranaguá um porto mais verde e inteligente, alinhado aos princípios de responsabilidade socioambiental e de boa governança (ESG).

Outro ponto abordado foi o ganho de produtividade: desde que passou a integrar o portifólio da CMPort, em 2018, a TCP avançou de uma movimentação anual de 810.000 TEUs (unidade de medida equivalente a um contêiner de 20 pés) para 1.558 milhão de TEUs em 2024, com uma taxa média anual de crescimento de 9,7%. Hoje, a TCP é o terminal portuário com o maior número de serviços marítimos do país, desenvolvendo um papel fundamental no comércio entre Brasil e China.

Gang celebrou as conquistas da CMPort na promoção do desenvolvimento internacional das empresas portuárias chinesas e apontou a TCP como um resultado de sucesso do investimento e da operação na América do Sul.

Após a visita à TCP, Zhenzhou e Gang foram recebidos no Palácio Taguaré, sede da Portos do Paraná (APPA), pelo diretor-presidente do Porto, Luiz Fernando Garcia da Silva, diretor presidente de operações portuárias, Gabriel Perdonsini Vieira, e diretor de engenharia e manutenção, Victor Yugo Kengo, para conversarem sobre o futuro das operações da TCP no Porto de Paranaguá.

Também estiverem presentes na visita Xu Haiyang, vice-diretor do Departamento Jurídico do Ministério dos Transportes; Zhu Jianhua, vice-presidente do Instituto de Pesquisa em Ciência do Transporte Aquático; Ma Chaoyun, vice-diretor do Escritório Geral; Liang Xiaoyue, do Departamento de Cooperação Internacional; e representantes do Departamento de Gerenciamento de Operações Portuárias de Comerciantes da China, Departamento de Mercado e Comércio, Departamento de Desenvolvimento Estratégico, Departamento de Gestão Financeira, e do Departamento de Operação de Capital.

