Carnailha comemora 21 anos de tradição na Ilha dos Valadares

A concentração dos foliões é na Praça Cyro Abalem e segue em arrastão na Ilha dos Valadares

No dia 17 de fevereiro, terça-feira, o tradicional Bloco Carnailha celebra sua 21ª edição, reunindo foliões da Ilha dos Valadares e de diversas regiões da cidade em um grande cortejo de alegria, cultura e Carnaval.

O bloco conta com a parceria da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur).

O idealizador do bloco, Carlinhos da Ilha, destaca a expectativa para esta edição especial: “Estamos com bastante expectativa para o 21º Carnailha, que acontece no dia 17. É um evento com programação extensa. Começamos com o tradicional esquenta, ao meio-dia, no salão de eventos da Agremiação Esportiva Itiberê, com um suculento assado. Em seguida, seguimos para a Praça Cyro Abalem, onde acontece a tradicional concentração”, disse.

A festa continua a partir das 15h, com um grande arrastão, embalado por trio elétrico e atrações como Edison & Mariano, Grupo Partiu Buteco, Grupo Macambira, entre outras, seguindo até o Campo do Itiberê, onde acontece o grande festejo carnavalesco.

O Carnailha conta com apoio total da Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secultur, e integra o Projeto VEL (Valadares Esporte e Lazer), da Agremiação Esportiva Itiberê, que carrega 92 anos de tradição. Além disso, o Carnailha faz parte da lei municipal nº 509/15.

Horários

12h – Salão de Eventos da Agremiação Esportiva Itiberê

14h – Praça Cyro Abalem

15h – Saída do arrastão

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi