Oficinas de grafite da Itaipu e Parquetec colorem muros do Litoral do Paraná

Desde dia 30 no Litoral,Enio Verri foi conferir a oficina de grafite em Paranaguá | fotos: Video Up/Divulgação

Os muros do litoral do Paraná começaram a ganhar um colorido novo e se transformar em painéis de arte. Esse é o resultado das oficinas de grafite promovidas pelos Núcleos de Cooperação Socioambiental do programa Governança Participativa, uma iniciativa da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec.

O primeiro muro a ganhar uma ilustração feita a muitas mãos foi o do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Rosy Mattar da Maia, em Paranaguá, na oficina realizada no último dia 30. A diretora Luciane Fogaça de Souza comentou sobre a adesão ao projeto oferecendo o muro de fachada da escola. “Aceitei o convite feito pelos Núcleos porque achei bem importante, principalmente por estarmos em uma comunidade carente e que precisa desses momentos de aprendizagem e troca de experiências”, disse.

A estudante Mickaelly Pereira Ramos, de 17 anos, foi uma das participantes da oficina. “A minha mãe ficou sabendo (da oficina) pelas redes sociais e me incentivou a vir porque sabe que eu gosto de pintar. Está sendo bem divertido, com todo mundo ajudando. Estou aprendendo muito também.”

Segundo o artista visual e grafiteiro Isaac Souza de Jesus, que está ministrando a oficina no Litoral Paranaense, a integração da comunidade é muito importante em um trabalho coletivo assim. “Eu gostei bastante do resultado. Fiquei bem impactado de como as pessoas se envolveram e trabalharam em equipe, tanto que decidiram em grupo para aumentar a área do painel”, afirmou.

Presente no litoral no último dia 30 para fazer a entrega oficial de equipamentos a pescadores de Pontal do Paraná, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, aproveitou para conferir a oficina de grafite em Paranaguá.

“Esse é um projeto integrado ao Programa Itaipu Mais que Energia para ser trabalhado nas comunidades. O objetivo é a inclusão, fazer com que a juventude e também pessoas de mais idade que queiram trabalhar com grafite, que possam usar a arte como instrumento de desenvolvimento e propagação da defesa do meio ambiente e da sustentabilidade”, afirmou Enio Verri.

O artista visual e grafiteiro Isaac Souza de Jesus ministra as oficinas no litoral do Paraná.

Próximas oficinas

A gestora do convênio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, Rosani Borba, explicou que as oficinas de grafite têm como público-alvo jovens de 15 a 24 anos, e serão realizadas nos 434 municípios do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul. A proposta é levar a expressão artística aos 21 territórios dos Núcleos, reforçando o compromisso da Itaipu em unir educação, cultura e sustentabilidade, dentro das diretrizes do governo do Brasil.

“O objetivo é mobilizar, valorizar a cultura e engajamento social, especialmente da juventude. Então os Núcleos estão mobilizando esses municípios para encontrar o melhor lugar, o melhor muro para levar essa oficina”. Ela explicou que além de deixar o muro pintado nesses municípios, esses jovens ainda terão uma formação para aprender técnicas do grafite e sobre a importância de trabalhar a sustentabilidade e as premissas do governo do Brasil.

Durante as oficinas, os participantes conhecem e testam equipamentos e materiais, além de aprender as técnicas básicas da grafitagem, como linhas, preenchimentos, luz e sombra, detalhes e realismo. Cada oficina ocorre em um único dia em cada município.

Nesta quinta-feira (5), o projeto de oficinas de grafite está em Matinhos. Na sequência, passará por Pontal do Paraná (6), Guaratuba (8), Antonina (10), Morretes (11) e Guaraqueçaba (13).

A primeira oficina ocorreu na fachada de uma escola pública em Paranaguá; pintura teve a participação da comunidade local

Edital para oficineiros

Pessoas interessadas em ministrar oficinas de grafite podem se inscrever no site do Itaipu Parquetec pelo link https://portaldecompras.itaipuparquetec.org.br/#/publicacoes/avisos-editais e selecionar a opção “editais em andamento”.

Podem se inscrever pessoas jurídicas, incluindo MEI, microempresas e empresas de pequeno porte, desde que atuem na área cultural e atendam aos requisitos previstos no edital. O processo de seleção inclui análise de portfólio e experiência em oficinas, além da verificação da documentação exigida. Os credenciados poderão escolher atuar em uma ou mais regiões, conforme disponibilidade.

“As oficinas de grafite são uma forma de conectar os jovens com a arte, a cidade e o meio ambiente. Cada painel será uma marca de pertencimento, mostrando que a juventude é protagonista na transformação cultural e social de seus territórios.”, destaca Karina Custódio, gerente de Educação do Itaipu Parquetec.

