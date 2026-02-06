Carnaval de Guaratuba terá desfile no estilo escola de samba e trios elétricos

Pela primeira vez, Guaratuba terá um desfile no estilo escola de samba, resultado de um acordo entre os blocos carnavalescos, que decidiram desfilar em alas

Foto: Divulgação/Prefeitura de Guaratuba

Guaratuba terá uma extensa programação de Carnaval em 2026, aproveitando o boom turístico provocado pelo Verão Maior Paraná. A Secretaria de Cultura e Turismo da cidade apresentou nesta semana o cronograma oficial do Carnaval 2026.

Pela primeira vez, Guaratuba terá um desfile no estilo escola de samba, resultado de um acordo entre os blocos carnavalescos, que decidiram desfilar em alas em 2026. Outra atração aguardada é a Banda de Guaratuba, que este ano se apresenta junto ao tradicional Bloco do Elvis.

A festa contará com cinco modelos de abadás, todos trocados por doações para ações beneficentes. O abadá principal, da Barra do Saí e do Corados, poderá ser retirado mediante a entrega de alimentos não perecíveis ou produtos de limpeza. Já o abadá da Banda de Guaratuba será trocado por caixas de bombom, destinadas à ação municipal de Páscoa.

Na segunda-feira, data do desfile da escola de samba e da Banda de Guaratuba, serão disponibilizadas mais de 90 fantasias para quem quiser integrar as alas e desfilar junto à celebração. Serão sete camarotes instalados ao longo da Avenida 29 de Abril, seis destinados à venda e um reservado para uso institucional da Prefeitura de Guaratuba. Além disso, o desfile contará com 10 quiosques e food trucks de alimentos e bebidas distribuídos pelo percurso.

A abertura do Carnaval será na sexta-feira e a programação segue até a segunda-feira. A programação ainda conta com trio elétrico e matinê infantil.

A segurança do evento será realizada por uma força-tarefa formada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e equipe de segurança privada, com apoio de videomonitoramento em toda a área da festa. A estrutura também contará com profissionais de saúde equipados para primeiros socorros, ambulâncias de prontidão e plantão especial do serviço de saúde municipal.

Toda a programação pode ser consultada AQUI .