Prefeitura de Paranaguá informa mudanças na rota do Pré-Carnaval

Paranaguá anuncia o maior Pré-Carnaval do Sul do Brasil – acesse o formulário para participar do Banho de Mar à Fantasia

Foto: PMP / Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) informa pequenas alterações na rota do Pré-Banho e Banho de Mar à Fantasia nos dias 7 e 8 de fevereiro. De acordo com a Secultur, “as medidas visam a garantir um Carnaval mais seguro, organizado e para toda a gente”.

Mudança de rota

7 de fevereiro de 2026 (sábado)

Pré-Banho de Mar à Fantasia

Percurso:

Saída de frente à Estação Ferroviária

Rua Júlia da Costa

Rua Professor Cleto

Rua João Régis

Encerramento na Praça de Eventos

No domingo (8), Banho de Mar à Fantasia:

75º Banho de Mar à Fantasia

Percurso:

Saída da Praça do Guincho / Rosa Andrade

Rua Benjamin Constant – Centro Histórico

Rua XV de Novembro – Centro Histórico

Rua Presciliano Corrêa

?Rua Almirante Maximiano da Fonseca

Rua Júlia da Costa

Rua Professor Cleto

Rua João Régis

Chegada à Praça de Eventos

Regras para o Banho e Pré-Banho à Fantasia

Ambulantes

Só poderão acompanhar o Cortejo os ambulantes com alvará;

É proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro;

Será realizado um sorteio para definir o setor de atuação de cada ambulante.

Foliões

Não será permitido o consumo de bebidas em garrafas de vidro.

A Guarda Civil Municipal poderá revistar coolers para coibir a entrada de garrafas de vidro.

Foliões envolvidos em brigas serão retirados do cortejo.

Água gratuita

Haverá dois pontos de bebedouro com água gratuita:

Em frente à Estação Ferroviária

Em frente à Prefeitura de Paranaguá

Inscrição Banho de Mar a Fantasia 2026 – https://www.paranagua.pr.gov.br/cadastros/cadastro-banho.php

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi