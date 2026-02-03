Prefeitura de Paranaguá informa mudanças na rota do Pré-Carnaval
Paranaguá anuncia o maior Pré-Carnaval do Sul do Brasil – acesse o formulário para participar do Banho de Mar à Fantasia
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) informa pequenas alterações na rota do Pré-Banho e Banho de Mar à Fantasia nos dias 7 e 8 de fevereiro. De acordo com a Secultur, “as medidas visam a garantir um Carnaval mais seguro, organizado e para toda a gente”.
Mudança de rota
7 de fevereiro de 2026 (sábado)
Pré-Banho de Mar à Fantasia
Percurso:
Saída de frente à Estação Ferroviária
Rua Júlia da Costa
Rua Professor Cleto
Rua João Régis
Encerramento na Praça de Eventos
No domingo (8), Banho de Mar à Fantasia:
75º Banho de Mar à Fantasia
Percurso:
Saída da Praça do Guincho / Rosa Andrade
Rua Benjamin Constant – Centro Histórico
Rua XV de Novembro – Centro Histórico
Rua Presciliano Corrêa
?Rua Almirante Maximiano da Fonseca
Rua Júlia da Costa
Rua Professor Cleto
Rua João Régis
Chegada à Praça de Eventos
Regras para o Banho e Pré-Banho à Fantasia
Ambulantes
Só poderão acompanhar o Cortejo os ambulantes com alvará;
É proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro;
Será realizado um sorteio para definir o setor de atuação de cada ambulante.
Foliões
Não será permitido o consumo de bebidas em garrafas de vidro.
A Guarda Civil Municipal poderá revistar coolers para coibir a entrada de garrafas de vidro.
Foliões envolvidos em brigas serão retirados do cortejo.
Água gratuita
Haverá dois pontos de bebedouro com água gratuita:
Em frente à Estação Ferroviária
Em frente à Prefeitura de Paranaguá
Inscrição Banho de Mar a Fantasia 2026 – https://www.paranagua.pr.gov.br/cadastros/cadastro-banho.php
Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi