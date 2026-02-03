Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Prefeitura de Paranaguá informa mudanças na rota do Pré-Carnaval

Redação
Paranaguá anuncia o maior Pré-Carnaval do Sul do Brasil – acesse o formulário para participar do Banho de Mar à Fantasia
Foto: PMP / Divulgação

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur) informa pequenas alterações na rota do Pré-Banho e Banho de Mar à Fantasia nos dias 7 e 8 de fevereiro. De acordo com a Secultur, “as medidas visam a garantir um Carnaval mais seguro, organizado e para toda a gente”.

Mudança de rota

7 de fevereiro de 2026 (sábado)

Pré-Banho de Mar à Fantasia

Percurso:

Saída de frente à Estação Ferroviária
Rua Júlia da Costa
Rua Professor Cleto
Rua João Régis
Encerramento na Praça de Eventos

No domingo (8), Banho de Mar à Fantasia:

75º Banho de Mar à Fantasia

Percurso:

Saída da Praça do Guincho / Rosa Andrade
Rua Benjamin Constant – Centro Histórico
Rua XV de Novembro – Centro Histórico
Rua Presciliano Corrêa
?Rua Almirante Maximiano da Fonseca
Rua Júlia da Costa
Rua Professor Cleto
Rua João Régis
Chegada à Praça de Eventos

Regras para o Banho e Pré-Banho à Fantasia

Ambulantes

Só poderão acompanhar o Cortejo os ambulantes com alvará;

É proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro;

Será realizado um sorteio para definir o setor de atuação de cada ambulante.

Foliões

Não será permitido o consumo de bebidas em garrafas de vidro.

A Guarda Civil Municipal poderá revistar coolers para coibir a entrada de garrafas de vidro.

Foliões envolvidos em brigas serão retirados do cortejo.

Água gratuita

Haverá dois pontos de bebedouro com água gratuita:

Em frente à Estação Ferroviária

Em frente à Prefeitura de Paranaguá

Inscrição Banho de Mar a Fantasia 2026https://www.paranagua.pr.gov.br/cadastros/cadastro-banho.php

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi

Redação
