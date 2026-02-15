Carnaval de Toda Gente em Paranaguá tem Minibloco neste domingo

À tarde, marchinhas, sambas-enredo e músicas carnavalescas antecedem programação da noite com os desfiles das escolas de samba

Foto: Moyses Zanardo

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), preparou um fim de semana e uma segunda-feira de Carnaval cheios de alegria, música e tradição na Praça de Eventos.

Domingo de Carnaval

A partir das 17h tem apresentação da banda Minibloco, com marchinhas, sambas-enredo e músicas carnavalescas para animar públicos de todas as idades.

Às 20h, começa o desfile das escolas de samba de Paranaguá. A abertura da avenida será com o bloco Amigos do Samba, seguido pelas quatro escolas de samba que disputam o título do Carnaval 2026, levando brilho, emoção e muito samba para o público.

Já na segunda-feira de Carnaval a folia segue com mais uma apresentação do Minibloco, a partir das 18h, novamente na Praça de Eventos, garantindo diversão para toda a família.

Fonte: PMP / jornalista: Rafaela Takiguchi