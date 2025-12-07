Carreta Saúde da Mulher chega à última parada do trajeto e atenderá Morretes e região

A unidade móvel estará na Praça Rocha Pombo, no Centro, próximo à Prefeitura de Morretes. As consultas e exames também atenderão moradoras de Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Carreta Saúde da Mulher, projeto da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), chega à sua 13ª e última parada em Morretes, entre os dias 8 e 12 de dezembro. A etapa final do programa, que percorreu todas as regiões do Estado, tem como meta realizar mais de 1,5 mil atendimentos, entre consultas e exames, beneficiando mulheres de cinco municípios da região.

A unidade móvel estará na Praça Rocha Pombo, no Centro, próximo à Prefeitura de Morretes. As consultas e exames também atenderão moradoras de Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Antonina. A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado em descentralizar o acesso à saúde, levando diagnósticos de alta qualidade para mais perto das cidadãs paranaenses, especialmente aquelas que vivem em regiões mais distantes dos grandes centros.

A unidade móvel é equipada para oferecer uma gama de exames preventivos e diagnósticos importantes para a saúde feminina, como mamografia bilateral para rastreamento (mulheres de 40 a 74 anos) e diagnóstica, coleta de material do colo do útero para exame citopatológico (Papanicolau, de 25 a 64 anos), e ultrassonografias transvaginal, de mamas e de tireoide, além de orientações de promoção de saúde e autocuidado.

Com o objetivo de oferecer agilidade no diagnóstico, os resultados dos exames de ultrassom são entregues na hora. Os demais exames possuem prazos definidos, sendo a mamografia liberada em até 5 dias e a citopatologia em 15 dias. Para participar, as mulheres interessadas devem realizar o agendamento no sistema do município de residência, sendo necessário apresentar a guia de encaminhamento e o pedido médico para a efetivação do atendimento.

Resultados

A parada em Morretes encerra um roteiro de sucesso que já contabilizou mais de 15 mil atendimentos de mulheres de 74 municípios desde seu lançamento em setembro, cumprindo o objetivo de percorrer todas as regiões do Paraná.

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reforça que a ação é fundamental para alcançar quem mais precisa e enfatiza que a Carreta Saúde da Mulher é a materialização do cuidado e do olhar do Estado para as mulheres, levando o diagnóstico precoce para as diversas regiões do Paraná.

“A ação da Sesa tem como objetivo atender as mulheres que, por um motivo ou outro, não têm tempo ou não conseguem chegar às unidades de saúde, garantindo que a prevenção e o diagnóstico precoce sejam acessíveis a todas”, explica.

Paraná Rosa

Neste ano, além dos atendimentos da Carreta Saúde da Mulher, as ações da campanha Paraná Rosa também contaram com a distribuição de 150 mil exemplares da Cartilha Saúde da Mulher nas 22 Regionais de Saúde do Paraná, com foco em prevenção autocuidado e direitos; a projeção do filme “Câncer com ascendente em virgem” seguido de bate-papo com especialistas, que foi visto por mais de 7,7 mil mulheres; e a 1ª Corrida da Vigilância em Saúde em Curitiba, um evento gratuito com 5 mil vagas, programado para o dia 14 de dezembro.