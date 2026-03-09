Matinhos Fashion Week quer promover moda regional do Litoral

Evento será realizada em abril com entrada gratuita e proposta de valorizar talentos locais e economia criativa

Arte: Divulgação

O Litoral do Paraná se prepara para receber um novo evento cultural voltado à moda e à economia criativa. O Matinhos Fashion Week terá sua primeira edição no dia 24 de abril, reunindo modelos e profissionais da área com o público interessado em moda em uma experiência aberta e gratuita.

De acordo com os organizadores, a iniciativa nasce com a proposta de valorizar talentos da região, estimular a produção cultural local e fortalecer a imagem do Litoral como espaço para eventos criativos e turísticos.

O evento contará com estrutura profissional de passarela, apresentação de 20 modelos, sistema de som e iluminação, além de cobertura de veículos de imprensa e produção de conteúdo digital.

O desfile será aberto ao público e pretende reunir moradores e visitantes em um ambiente que celebra a moda como expressão cultural e artística.

📅 Data: 24 de abril

⏰ Horário: 19h30

📍 Local: Matinhos (local específico será divulgado em breve)

🎟️ Entrada: Gratuita

📷 Instagram: @matinhosfashionweek