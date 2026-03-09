Matinhos Fashion Week quer promover moda regional do Litoral
Evento será realizada em abril com entrada gratuita e proposta de valorizar talentos locais e economia criativa
O Litoral do Paraná se prepara para receber um novo evento cultural voltado à moda e à economia criativa. O Matinhos Fashion Week terá sua primeira edição no dia 24 de abril, reunindo modelos e profissionais da área com o público interessado em moda em uma experiência aberta e gratuita.
De acordo com os organizadores, a iniciativa nasce com a proposta de valorizar talentos da região, estimular a produção cultural local e fortalecer a imagem do Litoral como espaço para eventos criativos e turísticos.
O evento contará com estrutura profissional de passarela, apresentação de 20 modelos, sistema de som e iluminação, além de cobertura de veículos de imprensa e produção de conteúdo digital.
O desfile será aberto ao público e pretende reunir moradores e visitantes em um ambiente que celebra a moda como expressão cultural e artística.
📅 Data: 24 de abril
⏰ Horário: 19h30
📍 Local: Matinhos (local específico será divulgado em breve)
🎟️ Entrada: Gratuita
📷 Instagram: @matinhosfashionweek