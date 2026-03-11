Curso gratuito de empreendedorismo chega a Matinhos

Formação presencial inclui consultoria individual e chance de ganhar capital de incentivo

Foto: Divulgação

Começam no dia 16 de março (segunda-feira), em Matinhos, as aulas do Projeto Mega 2026, Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas.

O curso gratuito será realizado presencialmente na Acima (Associação Comercial e Empresarial de Matinhos ), com aulas presenciais a partir das 18h30, e oferece formação empreendedora, consultoria individual e a possibilidade de os participantes receberem capital R$ 1.500 para investir no próprio negócio.

A inscrição deve ser feita no link https://forms.gle/myU6fAwnSwKvzJ3f6

O Mega é uma iniciativa da organização social Gerar (Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional), que há mais de 20 anos transforma vidas por meio da qualificação profissional e da empregabilidade.

A nova edição do Mega em 2026 reforça o alcance e o impacto do projeto, que já beneficiou mais de 5 mil pessoas no Paraná e mais de 200 em Blumenau, Santa Catarina, promovendo geração de renda, fortalecimento de pequenos negócios e inclusão produtiva por meio do empreendedorismo.

Voltado a jovens e adultos a partir de 18 anos, com negócio próprio ou ideia de empreendimento, o Mega oferece 32 horas de formação presencial, distribuídas ao longo de oito dias de aula, além de dois meses de consultoria individual após o encerramento do curso. Os conteúdos abordam gestão, marketing, precificação, estruturação e formalização do negócio.

Os três participantes com melhor desempenho e presença integral em cada turma recebem incentivo financeiro de R$ 1.500, destinado exclusivamente ao desenvolvimento do empreendimento. Ao longo da formação, os alunos também recebem apostila, bloco de notas, caneta, camiseta, lanche e uma logomarca personalizada, sem nenhum custo, além de certificado de conclusão.

De acordo com Valquíria Crispim, coordenadora do projeto, o diferencial da capacitação está na combinação entre técnica e desenvolvimento humano. “O Megaatende tanto quem já empreende quanto quem sonha em começar. Além do conteúdo prático, o projeto trabalha autoestima, confiança e visão de futuro, fatores que fazem diferença na trajetória dos participantes”, afirma.

Após a inscrição, a equipe do projeto entra em contato com os selecionados para orientar sobre os próximos passos e confirmar a participação.



Projeto Mega – Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas em Matinhos

Data de início: 16 de março – Segunda feira

Horário: das 18h30 às 22h30

Local: Acima

Endereço: Rua Pastor Abraão, 36 centro, Matinhos -PR

Instagram: @mega.gerar

