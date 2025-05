Cidades do Litoral do Paraná mostram o SUS que dá certo

Os sete municípios da região participaram do evento “Litoral do Paraná mostra o SUS que dá certo”. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (7), no Centro de Capacitação em Praia de Leste, como parte da etapa regional de seleção de práticas do Sistema Único de Saúde, que seguem para avaliação estadual e nacional.

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Profissionais de saúde de Pontal do Paraná apresentaram o tema da Esporotricose, infecção causada por fungos do gênero sporothrix, transmitida por lesões na pele ou contato com materiais contaminados. A exposição abordou a transmissão por gatos, manejo clínico, diagnóstico e ações de controle no município.

Também participaram representantes de Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes e Paranaguá com projetos desenvolvidos a partir de demandas locais e estratégias de equipes. Equipe da 1ª Regional de Saúde, que tem sede em Paranaguá também esteve presente.

O evento foi promovido pelo Cresems Litoral (Conselho Regional de Secretarias Municipais de Saúde do Litoral do Paraná), presidido por Michele Straub, secretária de Saúde de Pontal do Paraná, que conduziu os trabalhos ao longo da manhã.

As experiências seguem para etapas estadual e nacional, com o objetivo de dar visibilidade às práticas locais e promover intercâmbio entre os territórios. As experiências do litoral seguem agora para novos espaços de apresentação e análise em etapas futuras.