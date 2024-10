Coalizão Paraná pela Década do Oceano e UFPR participam da adesão do Paraná à Rede Oceano Limpo

Coalizão Paraná pela Década do Oceano e UFPR participam da adesão do Paraná à Rede Oceano Limpo

A Coalizão Paraná pela Década do Oceano, coordenada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), teve uma participação de destaque na solenidade que oficializou a adesão do Estado do Paraná à Rede Oceano Limpo, realizada no dia 26 de setembro, em Paranaguá.

A Rede, liderada pela Cátedra Unesco para Sustentabilidade do Oceano, tem como objetivo promover a preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros, além de intensificar as ações contra o lixo no mar.

Pesquisadores da Coalizão Paraná pela Década do Oceano, provenientes de diversas instituições acadêmicas e áreas de especialização e atuação como UFPR, IFPR, UNESPAR e Associação MarBrasil, tiveram um papel essencial em todas as etapas do processo. Eles participaram ativamente das discussões iniciais, oficinas técnicas e da elaboração do documento “Mapeamento e análise de estratégias acerca das políticas públicas para o enfrentamento do lixo no mar no Estado do Paraná”. Esse material foi desenvolvido em parceria com outras universidades e técnicos de instituições públicas, visando fomentar políticas de longo prazo para o enfrentamento dos resíduos marítimos.

Durante o evento, a carta-compromisso foi assinada por representantes do Governo do Estado, formalizando a entrada do Paraná na Rede Oceano Limpo. O documento estabelece seis eixos temáticos que guiarão as ações de combate ao lixo no mar, abrangendo ciência, tecnologia, inovação, capacitação, monitoramento e educação ambiental.

A contribuição dos pesquisadores da Coalizão foi fundamental para o desenvolvimento dessas diretrizes. O grupo colaborou no levantamento de dados, na análise crítica das políticas existentes e na proposição de novas estratégias de gestão e preservação. A atuação dos pesquisadores demonstra o compromisso da comunidade científica em fornecer subsídios para a tomada de decisões que resultem na conservação dos ecossistemas costeiros e marinhos do Paraná.

Além da participação no desenvolvimento de políticas públicas, os pesquisadores da Coalizão e da UFPR se comprometeram a continuar promovendo campanhas educativas e científicas, fortalecendo a governança e a conscientização ambiental no estado. As atividades envolvem desde a formação de jovens e comunidades locais até a articulação com gestores e tomadores de decisão.

A solenidade também reforçou o compromisso do Paraná com as metas da Agenda 2030 das Nações Unidas, com destaque para a proteção do bioma marítimo, a revitalização das orlas e a mitigação de resíduos sólidos. A participação ativa da Coalizão Paraná pela Década do Oceano reafirma o protagonismo científico das instituições em iniciativas de preservação e sustentabilidade no litoral paranaense.

Fotos e texto da Coalizão Paraná pela Década do Oceano/ UFPR