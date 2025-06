Monitoramento com drones mostra degradação em restingas em Pontal do Paraná

As restingas são constituídas por vários tipos de vegetação, como herbácea, arbustiva e arbórea e podem ser encontradas em todo o litoral brasileiro. Foto: Marcos Solivan/Sucom UFPR/Frame/Reprodução

Estudo realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) com o auxílio de drones mostra a degradação da restinga em Pontal do Paraná: as praias de Marissol, Grajaú, Leblon e Ipanema são as mais afetadas pela supressão da vegetação.

O município ainda é o que tem maior área de restinga preservada entre as praias do Paraná, mas não está livre da ação humana e do crescimento imobiliário.

O artigo foi publicado na revista Ocean and Coastal Research e a reportagem a seguir foi publicada no site Ciência UFPR. Veja links dos conteúdos originais no final deste texto.

A análise ambiental, feita em dezembro de 2020, abrangeu cerca de 22 quilômetros de restinga no litoral do município, contemplando 32 praias, de Pontal do Sul a Monções. A partir das imagens aéreas e avaliações em softwares de georreferenciamento, os pesquisadores constataram uma degradação de 36,5% da área, causada principalmente por construções irregulares, supressão de vegetação e introdução de espécies exóticas.

“A vegetação da restinga apresenta alterações visíveis como caminhos artificiais para a praia, introdução de espécies exóticas para paisagismo, corte e poda da vegetação, instalação de chuveiros para banhistas, depósitos de resíduos sólidos (que podem contaminar o solo e a água), construções e barracas de pescadores e vendedores. Essas intervenções humanas podem levar espécies endêmicas à extinção”, aponta o artigo.

Alterações na paisagem da restinga obtidas pelo sobrevoo do drone em Pontal do Paraná – PR. (A) Presença de espécies exóticas na restinga. (B) Construção irregular e sistema de drenagem na restinga. (C) Construção de passarela em meio à restinga, além de áreas degradadas ao redor, com a presença de capim exótico. (D) Vila de pescadores artesanais sobre a restinga. (E) Área degradada de restinga no entorno da avenida beira-mar. (F) localização de construção irregular sobre a restinga. Fonte: Reprodução artigo

O professor de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFPR e principal autor do estudo, Cesar Silva, conta que, inicialmente, acreditava que as roçadas seriam o principal fator da degradação. No entanto, a análise do material coletado revelou que as ocupações irregulares são as mais preocupantes.

“Durante o monitoramento, observamos que, em menos de um ano de sobrevoo, alguns locais que estavam conservados já apresentavam degradação causada por construções irregulares na restinga, o que sugere que o poder público tem dificuldades para conter esse tipo de atividade”.

O engenheiro ambiental e sanitário Alan D’Oliveira Correa, que também participou da pesquisa, alerta que o impacto das construções irregulares pode ultrapassar o campo ambiental. “Essa é uma área com forte presença de comunidades pesqueiras tradicionais, mas também há muitas edificações ocupadas por pessoas que não vivem do mar. Isso contribui diretamente para a degradação da restinga, comprometendo não só o meio ambiente, mas os modos de vida tradicionais”.

Caracterizada por formações vegetais em zonas arenosas de planícies costeiras, a restinga é considerada uma Área de Preservação Permanente (APP), embora seja frequentemente impactada pela ocupação humana. Essa deterioração pode afetar ecossistemas terrestres e marinhos, já que a vegetação abriga espécies endêmicas da fauna e da flora e serve como refúgio e ambiente de reprodução para animais como corujas, aves marinhas e tartarugas.

Silva também destaca que, durante o período de monitoramento, foram observadas podas clandestinas e aplicações de veneno na vegetação. “Existe uma ausência de conscientização sobre a importância da restinga por parte dos moradores e, especialmente, dos veranistas, que jogam lixo e poluem a vegetação”.

A expectativa é que os dados obtidos subsidiem o desenvolvimento de políticas públicas capazes de enfrentar esse problema crônico, promovendo a proteção da restinga e ambientes de praia mais saudáveis.

Resultados das análises das imagens obtidas do sobrevoo do drone nas restingas do município de Pontal do Paraná – PR. Fonte: Reprodução artigo

Tecnologia aliada à preservação

Estudos de campo voltados ao diagnóstico e monitoramento de características ambientais naturais e antrópicas vêm se beneficiando do uso de drones, graças à capacidade desses equipamentos de acessar terrenos íngremes ou de difícil entrada.

No caso da pesquisa, os drones permitiram avaliações de baixo custo em áreas de risco, evitando a exposição dos pesquisadores a condições adversas.

“O sobrevoo permite identificar rapidamente as feições da vegetação e, por meio das imagens, é possível quantificar áreas e compará-las com outras localidades, criando padrões entre zonas conservadas e degradadas. Os custos se restringem basicamente à aquisição e manutenção dos equipamentos, sendo possível utilizar softwares gratuitos para análise”, afirma Silva.

A tecnologia se mostrou eficaz como ferramenta de monitoramento ambiental acessível, permitindo às prefeituras identificar áreas críticas e planejar ações de recuperação e manejo. Com o avanço tecnológico, especialmente com a utilização de inteligência artificial, esses métodos devem se tornar ainda mais precisos e eficientes no futuro.

Correa acrescenta que mapear áreas degradadas, sobretudo em regiões extensas, representa um desafio. “Antes, a maioria dos estudos utilizava imagens de satélite, mas os drones passaram a permitir análises muito mais detalhadas e precisas”.

“Neste projeto, o mapeamento servirá como base para comparações futuras. Recentemente, foi aprovada a revitalização da orla de Pontal do Paraná. Embora a iniciativa traga melhorias de infraestrutura, também pode impactar negativamente a área atual de restinga — o que reforça a importância desse tipo de monitoramento”, conclui o engenheiro.

Durante o trabalho, os pesquisadores também desenvolveram um protocolo de baixo custo utilizando softwares livres, que foi publicado em formato de série de livros, traduzidos para diversos idiomas. A intenção é ampliar o monitoramento para todo o litoral paranaense, incluindo os municípios de Matinhos, Paranaguá e Guaratuba.

O projeto recebe suporte financeiro da Fundação Araucária. Além disso, a Itaipu Parquetec patrocina a iniciativa como atividade de extensão, possibilitando o aprofundamento das análises dos dados obtidos.

➕ Leia o artigo “A drone diagnosis of the environmental quality of the restinga on the south coast of Brazil“, publicado no periódico Ocean and Coastal Research

Fonte: Ciência UFPR / Jéssica Tokarski