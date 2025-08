Curso pré-vestibular do CEM-UFPR tem 80 vagas gratuitas para estudantes de Pontal do Paraná

O Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná (CCP/CEM-UFPR) abriu novas vagas para o curso preparatório gratuito voltado a estudantes da rede pública que pretendem ingressar em instituições públicas de ensino superior (vestibular e Enem).

Ao todo, estão sendo oferecidas 40 vagas no horário da manhã na unidade do balneário Pontal do Sul (Av. Beira Mar, s/n,) e 40 vagas à tarde, na unidade do Mirassol (Rua Rio Grande do Norte, 168).

As inscrições estão abertas até esta sexta-feira (9) e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, do formulário https://docs.google.com/…

Importante ler o edital com as informações indispensáveis, no link https://drive.google.com/…

Acesse também pelo QR Code na imagem acima.

As aulas terão início na segunda-feira (11 de agosto) e encerram no dia 14 de novembro, com encontros presenciais nos seguintes locais: Campus Pontal do Paraná (CEM – UFPR), Unidade de Mirassol e Unidade de Pontal do Sul.

Dúvidas? Mais informações pelo e-mail: [email protected].