Com incremento de R$ 110 milhões no PIB, Verão Maior impulsiona economia do Litoral

O Verão Maior Paraná chega ao último final e semana não apenas com recorde de públicos nos shows e diversos serviços gratuitos para a população, mas também com retornos econômicos e sociais na geração de empregos no Litoral. Cada R$ 1 investido pelo Governo do Estado no Verão Maior teve um retorno de R$ 1,19 na economia dos sete municípios, com um incremento de R$ 110 milhões no Produto Interno Bruto (PIB) da região. Os cálculos foram feitos pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), considerando as aplicações totais de R$ 92,7 milhões, apresentadas nos orçamentos dos órgãos e entidades estaduais para a operação.

E além dos impactos na economia, a estimativa é que os shows e atividades do Verão Maior tenham gerado 2.368 empregos, incluindo ocupações diretas, indiretas e outras relacionadas à transformação da renda em consumo. Este último caso inclui, por exemplo, o funcionário que trabalhou na montagem dos palcos e que realizou compras em um mercado local, gerando emprego na atividade comercial.

Tanto a criação de postos de trabalho quanto o aumento do PIB foram projetados a partir Modelo de Equilíbrio Geral Computável (MEGC), instrumento de planejamento econômico desenvolvido pelo Ipardes.

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, destacou todo o investimento que o Governo do Estado tem feito na infraestrutura dos municípios litorâneos, como a Ponte de Guaratuba e a revitalização das orlas de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. “O Litoral ficou por muito tempo esquecido do orçamento do Estado, mas nosso governo trouxe outro olhar para a região, com grandes investimentos que melhoram a vida de quem mora aqui e também ajudam a atrair mais turistas para nossas praias e cidades”, disse.

Ele também celebrou a conexão com o público e os veranistas. “Temos um novo Litoral. Há uma sensação de pertencimento. As obras de infraestrutura e esse festival dessa envergadura trouxeram isso ao Paraná. E os dados mostram que isso gerou desenvolvimento econômico e um ciclo positivo para a economia”, complementou Silva.

O diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado, acrescentou que trabalhos técnico-científicos como esse levantamento do impacto no PIB ajudam o Governo do Estado com a avaliação das ações públicas. “Os números produzidos demonstram que o Verão Maior Paraná não se limita a um conjunto de atividades de entretenimento, sendo também um dos alicerces do desenvolvimento do Litoral, a partir da promoção do turismo, de novos empregos e de mais negócios”, afirmou.

RECORDE DE PÚBLICO – A edição 2025/2026 do Verão Maior Paraná começou em 19 de dezembro com uma ampla programação de shows nacionais e internacionais, atividades esportivas, ações de lazer, reforço na segurança pública e investimentos em saúde, sustentabilidade, acessibilidade e infraestrutura. A estimativa é ter alcançado 3 milhões de pessoas apenas em janeiro, após um Réveillon com 2 milhões de pessoas.

Destaque para os fins de semana seguidos de shows com artistas nacionais e internacionais reconhecidos pelo público, que tiveram recorde público e reuniram 2,3 milhões de pessoas nos palcos montados em Matinhos e Pontal do Paraná. Com nomes como Alok, Ana Castela, Zezé di Camargo & Luciano, Belo, Paralamas do Sucesso, Gipsy Kings by Andre Reyes e Inner Circle, o evento se consolidou como o maior festival de verão gratuito do Brasil.

“Fechamos mais uma edição do Verão Maior com grande sucesso de público, o maior da nossa história, mas também cumprindo nosso objetivo que era gerar renda e empregos no Litoral”, afirmou o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski, coordenador-geral do Verão Maior. “Todo final de semana de janeiro foi um Réveillon em termos e público, sucesso absoluto. Todo o planejamento para este evento, que dura praticamente o ano inteiro, é justamente para fazer com que haja movimento no Litoral ao longo da temporada, não apenas no Carnaval ou na virada do ano, e isso trouxe resultado”.

“O Verão Maior também ajuda a fomentar a cultura. Além dos grandes shows que atraem esse público gigante, que se emociona por poder ver de perto seus ídolos de forma gratuita, também apresentamos a música que é feita no Paraná para nossos veranistas”, complementou a secretária estadual da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. “É a indústria criativa se movimentando. Há muita sinergia nesse projeto e estamos muitos felizes com o resultado”.

POSTOS FIXOS – Os postos fixos montados em sete pontos do Litoral e outros três na Costa Noroeste encerraram a temporada com número recorde, chegando a 2,3 milhões de atendimentos entre os dias entre 28 de dezembro e 1º de fevereiro.

Os espaços comandados pela Secretaria de Estado do Esporte contaram com infraestrutura para aulas de ginástica, funcional e ritmos variados, recreação infantil e familiar, torneios esportivos, gincanas, empréstimo de materiais esportivos, além de modalidades livres como vôlei de praia, beach tennis, futebol de areia e teqball, e equipamentos especiais como muro de escalada e tirolesa.

Além disso, outros 14 parceiros ofereceram serviços gratuitos à população, entre eles a Secretaria do Desenvolvimento Social e Família, Sanepar, Secretaria do Turismo, Detran-PR, Hospital Erasto Gaertner, Secretaria das Cidades, Instituto Água e Terra (IAT), Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Secretaria da Segurança Pública, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Cultura, Copel e Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI).

Além das atividades nos postos, a programação incluiu os Palcos Sunset, que entre 2 e 31 de janeiro ofereceram 52 shows gratuitos com artistas paranaenses em Caiobá, Guaratuba, Shangri-lá, Porto Rico e Porto São José.