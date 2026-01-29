Músicos paranaenses se despedem da temporada do Verão Maior

A última semana de shows nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná segue até sábado no Litoral e no Noroeste do Estado

A última semana de shows nos Palcos Sunset do Verão Maior Paraná segue animando o público no Litoral e no Noroeste do Estado, mas também já começa a deixar aquele sentimento de despedida em quem aproveitou a programação gratuita promovida pelo Governo do Paraná. Criados para valorizar a produção artística paranaense, os palcos se consolidaram como espaço de encontro entre turistas, moradores e talentos do Estado.

Em Matinhos, na quarta-feira (28), o clima ajudou a criar o cenário perfeito. Com temperaturas que ultrapassaram os 30°C, as areias ficaram cheias ao longo de todo o dia. Quem decidiu prolongar a permanência na praia foi surpreendido com dois shows de artistas paranaenses, que mantiveram o público animado até o anoitecer.

A primeira a subir ao palco foi a curitibana Gabriela Freitas, que levantou a plateia com muito sertanejo. Veterana do Verão Maior Paraná, ela voltou ao festival em um novo momento da carreira, agora em trajetória solo, após ter participado de uma edição anterior como dupla. Para a cantora, a apresentação teve um significado especial. “Para mim é uma honra estar fazendo parte do Verão Paraná. A carreira solo é um passo enorme pra mim, eu estou muito contente de estar aqui, muito feliz e quero agradecer ao governo pela oportunidade”, disse.

Na sequência, o palco recebeu a banda Jeito a Mais, que levou muito pagode para a areia. Com 28 anos de história, o grupo nasceu em Morretes, construiu sua trajetória em Curitiba e hoje se apresenta em todo o Estado.

O vocalista Luiz Ricardo Lima, que lidera a banda há seis anos, destacou o crescimento do público em relação à primeira participação do grupo no festival, na temporada 2023/2024, em Shangri-lá. “A primeira coisa que eu já reparei quando eu cheguei é que tem mais gente, é bacana e a gente está feliz demais de estar aqui”, contou. Para ele, o palco dedicado aos artistas paranaenses pode abrir portas. “É muito importante para o nosso trabalho, é uma vitrine muito grande. A visibilidade que a gente ganha saindo daqui gera outros shows pra gente também”, contou.

O formato do Palco Sunset, focado na valorização dos talentos locais, é um dos destaques do Verão Maior Paraná. A secretária da Cultura, Luciana Casagrande, avaliou de forma positiva a reta final da programação. “Chegar à última semana com essa programação consolidada é motivo de alegria e de balanço muito positivo. Foram dezenas de artistas circulando pelo Litoral e pelas praias de água doce, alcançando públicos variados, muitos turistas, mas também a população local”, pontua.

“É assim que fortalecemos a cena cultural do Estado: dando visibilidade, criando oportunidades e estimulando o público a valorizar os nossos próprios talentos”, complementa.

100% DE APROVAÇÃO – Entre quem acompanha de perto os shows, o sentimento é de entusiasmo e, agora, de saudade antecipada. A curitibana Eunice Mendes de Campos é presença constante nas tardes de música em Matinhos. “Está ótimo, estou adorando o show. A valorização dos artistas paranaenses é muito boa. Eu venho toda tarde dançar aqui, porque eu adoro dançar, e esses artistas são maravilhosos”, contou.

Também de Curitiba, Míriam Gonçalves aproveita as férias para não perder nenhuma apresentação. “Não perco uma tarde, todos os dias eu venho. Adoro todo tipo de música, sertanejo, pagode, adoro tudo”, disse. Para ela, a proposta do palco é um dos grandes acertos do evento. “Excelente, todos artistas muito bons. É a primeira vez que eu estou vindo, ótima experiência. Que pena que está acabando, já estou ficando triste”, brincou.

Programação:

Palco Sunset Caiobá – Avenida Atlântica, entre as ruas Londrina e Paranaguá

29 de janeiro às 18h – Orquestra Viola e Cantoria

30 de janeiro às 18h – Fabiano Santos e Banda

31 de janeiro às 18h – Matula Roots

Palco Sunset Guaratuba – Avenida Atlântica, 3 – Brejatuba

29 de janeiro às 18h – Brejeiras

30 de janeiro às 18h – Dupla Everton e Alex

Palco Sunset Porto Rico – Avenida João Carraro

30 de janeiro às 20h – Marcus e Dalto

Palco Sunset Porto São José – Calçadão do Porto São José, orla do Rio Paraná

31 de janeiro às 20h – Etcheverry Santi e Banda