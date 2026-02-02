Pontal do Paraná terá mais de 38 km de pavimentação do Asfalto Novo

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

O município de Pontal do Paraná recebeu a confirmação de R$ 50 milhões em investimentos para obras de pavimentação urbana. Os recursos fazem parte do programa Asfalto Novo, Vida Nova, do Governo do Paraná.

Pontal do Paraná já avança nas etapas iniciais do programa, que soma aproximadamente 38,5 quilômetros de vias contempladas. A expectativa é que, com a finalização dos projetos e dos processos licitatórios, o volume total de investimentos chegue a R$ 100 milhões até o fim deste ano.

O anúncio ocorreu na quinta-feira (29), durante visita do secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, ao Litoral, acompanhado do prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes.

Na fase inicial do programa, atualmente em processo de licitação, serão atendidas 11 ruas, totalizando 3.237,05 metros de pavimentação. Desse total, a Avenida São Luiz, no balneário Ipanema, concentra 1.026,86 metros.

Entre as vias contempladas estão também a Rua Oswaldo Cruz, no balneário Santa Terezinha, e a Avenida São Luiz, que estiveram entre os locais visitados durante a agenda no município.

O Asfalto Novo, Vida Nova – Fase I prevê a pavimentação de 41 ruas, com um total de 15.965 metros de vias urbanas. Já a Fase II também contempla 41 ruas, somando mais 18.257 metros.

Considerando todas as etapas, o programa alcança cerca de 38,5 quilômetros de pavimentação em diferentes regiões do município. Além da aplicação de asfalto, as obras incluem sistemas de drenagem, construção de calçadas, acessibilidade e implantação de iluminação em LED, contribuindo para melhorias na mobilidade urbana e mais segurança para pedestres e motoristas.

Durante a visita, o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, afirmou que o programa vai além da simples pavimentação, levando em conta as necessidades específicas do Litoral e a durabilidade das intervenções.

O prefeito Rudão Gimenes ressaltou a importância dos investimentos para acompanhar o crescimento da cidade. “Pontal é uma cidade que cresceu muito nos últimos dez anos, entre as que mais cresceram no Brasil, e esse crescimento não veio acompanhado da infraestrutura necessária”, declarou.

Durante a agenda no município, as autoridades também realizaram visita técnica às obras dos Molhes, que estão em fase final, com cerca de 99% dos serviços concluídos, restando apenas ajustes pontuais. O secretário passou ainda pela orla de Pontal do Paraná, onde seguem em andamento as obras da Fase I da revitalização.

A agenda contou ainda com a presença da vice-prefeita de Pontal do Paraná, Patrícia Millo Marcomini; do secretário de Governo, Fábio de Oliveira; do gerente regional do Instituto Água e Terra (IAT) no Litoral, Altamir Juliano Hacke; do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Jackson Cesar Bassfeld; do secretário municipal de Planejamento Urbano e Infraestrutura, Heitor Kayamori; da presidente da Câmara Municipal e vereadora, Elinete Guimarães; da vereadora Any Messina; e dos vereadores Juvanelte Pereira e Jhonatan Bitencourt.