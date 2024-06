Começam em Matinhos as Viagens Extraordinárias de Júlio Verne pelo Litoral

O projeto de incentivo à leitura com contação de histórias e oficina de mediação gratuita irá passar por Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná

Imagens: Divulgação

A comunidade escolar do litoral paranaense irá receber nos próximos meses o projeto de incentivo à leitura “Viagens Extraordinárias de Júlio Verne pelo Litoral do Paraná”. A iniciativa da Canô Produções tem como objetivo contribuir para a formação de jovens leitores, além de facilitar o acesso e a apreciação da literatura, a partir da obra de Júlio Verne, considerado o precursor do gênero de ficção científica.

Ao todo, serão 90 ações desenvolvidas nos municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná. Entre os meses de junho e julho, Matinhos será a primeira cidade a receber o projeto. Crianças e adolescentes da rede pública de ensino vão participar de contações de história, realizadas pela mediadora Fabiane de Cezaro, e de rodas de leitura, conduzidas pela mediadora Anna Carolina Azevedo.

“Quando eu me tornei mediadora de leitura lá em 2013, voltei a ter contato com a obra de Júlio Verne. Sou leitora e fã da literatura dele desde a minha infância. Uma das coisas que acho bem interessante é que muitas pessoas não conhecem o autor, mas sem dúvida em algum momento da vida ouviram sobre os seus livros, como A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra ou Vinte Mil Léguas Submarinas. E foi lembrando da minha infância como leitora que decidi mediar com as crianças e jovens os livros de Verne”, lembrou Anna, a idealizadora do projeto.

Além das atividades de incentivo à leitura, cada escola participante receberá quatro tablets, para que os estudantes possam ter acesso a ebooks, audiobooks. Bibliotecas municipais das cidades participantes irão receber combos com edições dos livros “A Ilha Misteriosa”, “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias”, “Uma Cidade Submersa”, “Viagem ao Centro da Terra” e “Vinte Mil léguas Submarinas”.

Em Matinhos as atividades direcionadas aos alunos serão dividas entre os colégios estaduais Gabriel de Lara e Sertãozinho, e vão acontecer entre os dias 24 de junho a 2 de julho. O projeto “Viagens Extraordinárias de Júlio Verne pelo Litoral do Paraná” também irá realizar oficina gratuita de teatro para crianças do projeto Terrinha Brincante, a partir da obra “A Volta ao Mundo em Oitenta Dias”, nos dias 29 e 30 de junho, facilitada pelo ator Caio Monczak.

Oficina aberta à comunidade

Entre as ações do projeto, será realizada, nos dias 1º e 2 de julho, das 13h às 16h, a oficina gratuita de mediação de leitura na Casa da Cultura de Matinhos, ministrada pela mediadora Daniele Rosa. A iniciativa conta com 30 vagas gratuitas e é voltada principalmente para profissionais da educação, artistas, agentes culturais e estudantes do ensino superior de Matinhos.

“A mediação de leitura é como uma ponte entre o livro e as pessoas. A ideia de mediação parte de um lugar de que não se ensina a gostar de ler, mas sim transmitir esse prazer e amor pela leitura.E a ideia da oficina é sensibilizar os participantes e oferecer ferramentas para que eles possam desenvolver um trabalho dentro de seus contextos para que eles possam se tornar agentes de partilha”, lembrou Daniele Rosa.

O objetivo da oficina é capacitar os participantes a se tornarem mediadores de leitura, permitindo que possam aplicar o incentivo à leitura no cotidiano. Além de inserir a prática da mediação dentro da economia criativa, favorecendo a geração de trabalho e renda.

Os participantes da oficina irão ganhar o livro “Os jovens e a leitura: Uma Nova Perspectiva” da antropóloga Michèle Petit, além de concorrer a um combo com as obras de Júlio Verne.

O projeto Viagens Extraordinárias de Júlio Verne No Litoral do Paraná é uma realização da Canô Produções, com incentivo da Copel. O projeto foi aprovado no Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, Profice da Secretaria de Estado da Cultura.

Oficina Mediação de leitura

Quando: 1º e 2 de julho, das 13h às 16h

Onde: Casa de Cultura de Matinhos

Inscrições: gratuitas 30 vagas – clique no link

https://forms.gle/3EYH3rEzFXLXMiAE8

Ficha técnica:

Coordenação de projeto: Daniele Rosa

Produção executiva: Luana Camargo | Canô Produções

Mediação de leitura: Anna Carolina Azevedo e Fabiane de Cezaro

Oficinas: Caio Monczak e Daniele Rosa

Estágio em mediação de leitura: Bia Fluz

Articulação local | Matinhos: Thammy Tk12

Assessoria de imprensa: Vanessa Ricardo

Design gráfico: Victor Uchoa

Captação de recursos: Sauí responsabilidade social