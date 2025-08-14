Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paranaguá Refis prorroga mob

Comissão aprova proposta que amplia reserva de vagas a afrodescendentes em concursos públicos no Paraná

Redação
Reunião da Comissão Comissão de Igualdade Racial | foto: Valdir Amaral / Alep

A Comissão de Igualdade Racial da Assembleia Legislativa do Paraná, presidida pelo deputado Renato Freitas (PT), se reuniu nesta terça-feira (12) para analisar um substitutivo geral ao Projeto de Lei nº 739/2015, do deputado Professor Lemos (PT), que altera a redação do artigo 1º da Lei nº 14.274/2003, que trata sobre a reserva de vagas a afrodescendentes em concursos públicos.

A proposta do deputado Professor Lemos (PT) prevê o aumento do percentual da reserva de 10% para 20%. O objetivo, afirmou o deputado, é garantir a constitucionalidade da justiça social e histórica, mediante a redução das desigualdades entre negros e o restante da população paranaense quanto ao acesso a cargos públicos.

O deputado Renato Freitas (PT), via Comissão de Igualdade Racial, apresentou um substitutivo geral buscando ajustar a legislação ao seu tempo e às exigências históricas. Com a proposta, Freitas pretendia estabelecer percentual de reserva de vagas à população negra adequado à realidade demográfica e social; estabelecer percentual de reserva de vagas à população indígena; estabelecer critérios mínimos de confirmação complementar à autodeclaração; e estabelecer critérios de editais para o chamamento dos candidatos aprovados com alternância e proporcionalidade.

Sendo assim, a proposta previa reservar à população negra o percentual de 34,3% e à população indígena o percentual de 10% das vagas oferecidas nos concursos públicos e processos seletivos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta do Poder Executivo do Paraná.

Porém, a Comissão aprovou o voto em separado do deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD), que prevê a reserva de 30% das vagas para pessoas negras e pardas, indígenas e quilombolas em concursos públicos, em conformidade com a legislação federal (Lei nº 15.142/2025). Também participaram da reunião os deputados Tercilio Turini (MDB) e Thiago Bührer (União).

Redação
Leia também
Paraná

Deputada Ana Júlia propõe criação da Rede Estadual de Cursinhos Populares

Paraná

TV Assembleia vai divulgar previsão do tempo do Simepar

Paraná

Deputado Anibelli Neto é o novo líder do MDB na Assembleia Legislativa

Paraná

Campanha estadual vai buscar reverter leis que permitiram terceirização

Paraná

Deputado quer reforçar cuidados com a saúde de profissionais da Segurança Pública

Paraná

Assembleia debate terceirização e retirada de direitos dos trabalhadores