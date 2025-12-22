Assembleia Itinerante encerra 2025 com 21 edições e milhares de reivindicações regionais

Programa percorreu municípios paranaenses, recebeu sugestões da população e consolidou encaminhamentos em infraestrutura, serviços públicos e desenvolvimento

Foto: Valdir Amaral/Alep

A Assembleia Itinerante, programa de interiorização da Assembleia Legislativa do Paraná, segue cumprindo seu papel de circular por todas as regiões do Estado, ouvindo demandas e contribuindo para a construção de políticas públicas eficientes. Somente em 2025, foram realizadas 21 edições, totalizando 36 desde o início do projeto, em 2023. Somadas às deste ano, 7,5 mil demandas foram recebidas pelos parlamentares, demonstrando, mais uma vez, o engajamento da população em participar e colaborar na formulação de políticas públicas junto a seus representantes.

Durante a programação, a Assembleia Legislativa recebe oficialmente documentos com as principais reivindicações e propostas apresentadas pelas regiões. Como já é tradição na Assembleia Itinerante, também são realizadas homenagens a personalidades que se destacam na sociedade local, com a entrega de diplomas de menção honrosa. O evento costuma reunir, além dos deputados estaduais, autoridades do Executivo, prefeitos, vereadores, lideranças políticas, representantes do setor produtivo e da sociedade civil. Enquanto a Assembleia está instalada no município, a população pode visitar o estande do Legislativo, conhecer de perto as ações dos parlamentares, obter informações sobre os trabalhos desenvolvidos, apresentar sugestões e propostas, além de receber materiais informativos sobre as atividades da Casa. A iniciativa tem percorrido feiras e grandes eventos do Paraná, fortalecendo o diálogo direto entre a população e o Parlamento.

Em 2025, os deputados estaduais ouviram a população em Arapongas, Cascavel, Jacarezinho, Umuarama, Paranavaí (duas edições), Telêmaco Borba, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Castro, Astorga, Bandeirantes, Carlópolis, Dois Vizinhos, Goioerê, Guarapuava, Ibaiti, Fazenda Rio Grande, Pato Branco e Santo Antônio da Platina.

“A Assembleia Itinerante é um programa consolidado no Paraná. São três anos de existência, com muitos avanços conquistados e, o melhor, planejados em conjunto com a população. É nosso papel ouvir a população e ficamos ainda mais satisfeitos porque, graças à paz política, à economia do Estado, à devolução de mais de R$ 600 milhões e ao trabalho do governo estadual, estamos conseguindo atender pedidos e encaminhar demandas históricas”, afirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi (PSD).

“Encerramos o ano com 21 edições da Assembleia Itinerante, um recorde que supera os dois anos anteriores somados. Esse resultado demonstra a força do projeto e a disposição da Assembleia em estar presente em todas as regiões do Estado. Foi um ano de muito trabalho, de ouvir as cidades e transformar essas informações em encaminhamentos concretos. A Itinerante se consolidou como uma ferramenta importante para aproximar o Parlamento da vida dos paranaenses”, destacou o primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno.

A segunda-secretária, deputada estadual Maria Victoria (PP), afirmou que o balanço da Assembleia Itinerante em 2025 é “extremamente positivo”.

“Reunimos prefeitos, vereadores, produtores rurais, empresários, educadores, trabalhadores e famílias inteiras. Saímos das cidades com diagnósticos claros, prioridades definidas e encaminhamentos para obras, programas e investimentos”, pontuou.

Segundo ela, a Assembleia Itinerante é uma iniciativa que aproxima deputados e deputadas da população, cria pontes e contribui para acelerar políticas públicas.

“Agradeço ao presidente Alexandre Curi, aos deputados e às equipes técnicas que tornaram possível percorrer todas as regiões do Paraná com as Assembleias Itinerantes. Visitamos regiões com realidades distintas e recebemos demandas que estão nos auxiliando a construir políticas públicas eficientes.”

2025

As demandas apresentadas em Dois Vizinhos concentraram-se em grandes obras de infraestrutura, mobilidade regional e fortalecimento institucional. Entre os principais pedidos estão a estadualização de rodovias, a ampliação da PR-493, a municipalização da PR-281, a construção de um presídio feminino, casas populares, lago de contenção e nova sede da Prefeitura. Entidades solicitaram melhorias em rodovias estratégicas, implantação de hemocentro, centro de eventos e investimentos em conectividade elétrica e telefônica. Houve ainda demandas pela construção de clínica multiprofissional para a APAE e pela modernização da estrutura judiciária, com criação de novas varas, revisão normativa e concursos, evidenciando a necessidade de atenção tanto à logística quanto à qualidade dos serviços públicos.

Em Paranavaí, os deputados estiveram em duas ocasiões em 2025. Nas duas visitas, as principais reivindicações envolveram a expansão da infraestrutura urbana e regional, o impulsionamento da economia e o fortalecimento da saúde, da educação e do desenvolvimento rural. Destacam-se a criação de curso de Medicina, duplicações e pavimentações, construção de ponte entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul, incentivos empresariais, balcão único, fortalecimento hospitalar, modernização de prédios públicos, construção de nova UPA, parques, ciclovias e sede da Secretaria de Educação. O setor rural solicitou colégio agrícola, polo tecnológico, polo de irrigação e fortalecimento do Fundo da Mandiocultura. A região também apresentou pedidos relacionados a obras rodoviárias estratégicas, estrutura esportiva, investimentos turísticos, segurança pública e infraestrutura municipal.

Em Pato Branco, as demandas destacaram infraestrutura regional e grandes investimentos em saúde. A AMSOP solicitou liberação de tráfego de caminhões de nove eixos, revitalização de rodovias, implantação do ramal ferroviário da Nova Ferroeste, ampliação aeroportuária, criação de aeroporto de cargas e incentivo à bacia leiteira. A Prefeitura apresentou pedidos por frota de máquinas e veículos, construção de creche, barracão de reciclagem, pavimentação, ciclovias e melhoria na sinalização rural. Houve ainda solicitações para custeio hospitalar, aquisição de equipamentos de alta complexidade, implantação de hospital materno-infantil e expansão de atendimento especializado, além de demandas sociais envolvendo equipamentos, reformas estruturais, veículos, políticas de acolhimento e apoio assistencial.

Na 19ª edição da Assembleia Itinerante, realizada em Umuarama, os deputados receberam uma ampla lista de demandas prioritariamente voltadas à infraestrutura, saúde, educação, agricultura e segurança pública. Entre os destaques estão a construção de uma casa de custódia, orçada em R$ 43 milhões, a realização de Censo Animal, a instalação de câmeras de monitoramento rural e a execução de obras de pavimentação. A Prefeitura de Umuarama apresentou um extenso pacote de solicitações, incluindo UBS, UPA Infantil, CMEI, iluminação viária, elevatória de esgoto, reformas escolares, implantação de áreas esportivas, reestruturação do terminal urbano, incubadoras, investimentos hospitalares e aquisição de maquinário. Também houve pedidos da Câmara Municipal para modernização tecnológica e segurança institucional, enquanto a SAAU cobrou apoio financeiro e chipagem animal. Entidades rurais solicitaram asfaltamento e sistemas de vigilância no campo, e municípios da Amerios, como Francisco Alves, Maria Helena, Cafezal do Sul, Esperança Nova, Pérola e Brasilândia do Sul, pediram barracões industriais, habitações populares, unidades de saúde, investimentos sociais, recape e transporte escolar.

Em Ibaiti, a maior parte das reivindicações envolveu saúde, infraestrutura urbana, inclusão social e melhorias assistenciais. Foram solicitados equipamentos hospitalares, tomógrafo, endoscopia, UTI e R$ 10 milhões para a construção de um Centro de Imagens e Terapia Intensiva. Na área de infraestrutura, houve pedidos por um Centro de Distribuição Municipal, veículos, ônibus, ampliação da estrutura administrativa e pavimentação de estradas. Entidades sociais solicitaram recursos para sedes, reformas, equipamentos e custeio, além da implantação de Centro de Reabilitação Animal, campanhas de castração e fornecimento contínuo de vacinas. Também foram apresentados pleitos para fortalecimento do artesanato, incentivo ao comércio local, inclusão de pessoas com TEA e ampliação das redes de proteção social.

Em Guarapuava, entidades empresariais e sociais se uniram em torno de três prioridades estruturais: ampliação e reforma do aeroporto, abertura de licitação para a PR-170 e antecipação da duplicação da BR-277, consideradas essenciais para logística, mobilidade e desenvolvimento regional. Além disso, a APAE solicitou recursos para revitalização da sede e melhoria do atendimento, enquanto estudantes de Medicina reivindicaram a abertura de enfermaria pediátrica e salas cirúrgicas no Hospital Regional.

Em Fazenda Rio Grande, as reivindicações foram marcadas por um amplo pacote de urbanismo e desenvolvimento estratégico apresentado pelo PROFAZ, incluindo intervenções na BR-116, criação de perimetral, pavimentação de marginais, mudança do eixo rodoviário, extensão da Linha Verde, ciclovias, melhorias ferroviárias, batalhão da PM, parque tecnológico, centro de eventos, 5G, centro de monitoramento e planejamento urbano até 2040. Houve ainda pedidos para expansão da saúde, investimentos em educação, construção de escolas, laboratórios, políticas culturais, infraestrutura social, videomonitoramento e renovação da frota pública. APAE, AFAPE e entidades ligadas à saúde mental solicitaram sede própria, contratação de especialistas, CAPS infantil 24 horas, energia solar, custeio e políticas de inclusão. A Câmara apresentou demandas por ponte ligando o município à capital, serviços hospitalares, praças, esgoto, centro de convivência, novo colégio estadual e equipamentos.

Em Bandeirantes, as solicitações destacaram segurança pública, mobilidade e investimentos educacionais e sociais. A Prefeitura pediu a construção de centro poliesportivo, parque ecológico, viaduto no Trevo de Abatiá, instalação da 2ª Companhia da PM e revitalização de portais. O Conseg reforçou pedidos de Delegacia da Mulher, área de adestramento de cães, equipamentos de monitoramento e uso de inteligência artificial. Também houve demandas por melhorias no abastecimento, novos CMEIs, redutores eletrônicos, custeio hospitalar, telecentro, brinquedoteca e equipamentos culturais.

Em Carlópolis, a maior parte das demandas concentrou-se na melhoria da infraestrutura viária, com destaque para a revitalização do acostamento da PR-218, asfaltamento da PR-151 e implantação de ciclovia entre a PR-218 e Salto do Itararé. A Prefeitura solicitou recursos para pavimentação urbana e rural, abrangendo bairros, estradas e localidades turísticas. No setor produtivo, houve pedidos de assistência técnica agrícola e aquisição de equipamentos. Outras reivindicações incluíram a criação de centro especializado em autismo, sede para agroindústria comunitária e políticas de proteção infantojuvenil.

Santo Antônio da Platina apresentou demandas voltadas à saúde, infraestrutura viária e ampliação da estrutura judicial e educacional regional. A Prefeitura solicitou apoio à Santa Casa de Jacarezinho, municipalização e duplicação da PR-439 e construção de aeroporto. A OAB pediu valorização da advocacia dativa, construção de fóruns, Delegacia da Mulher, revisão normativa e implantação de polos industriais e escolas técnicas. Também houve pedidos relacionados à ampliação hospitalar, programas sociais, habitação, turismo, mecanização agrícola e apoio à APAE.

Em Goioerê, as demandas priorizaram saúde, infraestrutura, qualificação econômica e fortalecimento institucional. Foram solicitadas ampliação das especialidades médicas, apoio à Santa Casa, conclusão da reforma do aeroporto, criação de cursos superiores e implantação de parque industrial. A Prefeitura pediu equipamentos, veículos e obras urbanas. Entidades solicitaram cozinha industrial, ampliação de abrigo de animais, ônibus adaptado para a APAE e custeio de ações sociais.

Em Castro, mais de 50 demandas foram apresentadas por entidades e lideranças, com foco em infraestrutura, saúde, segurança e desenvolvimento econômico. Entre os pedidos estão investimentos no CIMSAMU, construção de novos fóruns, duplicação da PR-151, criação de polos industriais e escolas técnicas, modernização da iluminação pública, fortalecimento da PM e apoio ao Hospital Municipal Anna Fiorillo Menarim.

Em Jacarezinho, as reivindicações envolveram pavimentação de estradas rurais e rodovias estratégicas, revitalização urbana, construção de equipamentos públicos e investimentos em inclusão social. Destaque para a pavimentação da PR-515, construção do Lago da Esportiva, reformas de escolas e unidades de saúde, além de demandas por aeroporto regional e qualificação profissional.

Campo Mourão apresentou pedidos relacionados à ampliação do atendimento hospitalar, melhorias nas rodovias regionais, investimentos em segurança pública e apoio a projetos sociais e habitacionais. Entre as prioridades estão o reforço financeiro às Santas Casas, recuperação de rodovias, monitoramento por câmeras, construção da sede da Força Verde e casas populares.

Em Maringá, a sessão registrou 137 demandas, com forte peso em infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, inovação e investimentos públicos. A Prefeitura solicitou cerca de R$ 350 milhões para obras viárias, ZPE e equipamentos públicos. Entidades apresentaram pedidos relacionados ao turismo, segurança, atração de empresas e cursos técnicos. A UEM solicitou investimentos em infraestrutura acadêmica.

Londrina reuniu mais de 100 demandas, com prioridade para grandes obras de mobilidade e modernização urbana, além de investimentos em saúde, agricultura familiar, inovação, educação, esporte, turismo e inclusão social.

Em Telêmaco Borba, as demandas priorizaram saúde, segurança, mobilidade e desenvolvimento econômico, com pedidos de ambulatório de oncologia, Delegacia Cidadã, obras viárias, incentivos à qualificação profissional e ampliação da infraestrutura hospitalar.

Em Cascavel, as reivindicações destacaram obras logísticas, investimentos na área rural, ampliação da infraestrutura educacional, fiscal e urbana, além de incentivo ao empreendedorismo, fortalecimento da saúde e modernização de equipamentos públicos.

Mais de 130 demandas foram apresentadas durante a última edição da Assembleia Itinerante de 2025, realizada em Astorga, reunindo pedidos principalmente nas áreas de saúde, infraestrutura, segurança pública, mobilidade, educação, assistência social, desenvolvimento econômico, esporte, tecnologia e gestão pública. Entre as solicitações estão investimentos em modernização administrativa e tecnológica, obras urbanas e industriais, ampliação de serviços de saúde, reforço da segurança pública e melhorias na mobilidade regional, com foco na conservação e duplicação de rodovias estaduais e estradas rurais.