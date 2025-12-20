Comunicação da Alep amplia alcance, fortalece transparência e bate recordes em 2025

Expansão da produção jornalística, crescimento nas redes sociais, reformulação da TV Assembleia e novas iniciativas de comunicação impulsionam a presença do Parlamento na imprensa e aproximam o cidadão da atividade legislativa

Imagem: Anne Botero

Os canais da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), geridos pela Diretoria de Comunicação, vivenciaram em 2025 um expressivo crescimento. O alargamento da programação da TV Assembleia, a transmissão ao vivo de sessões itinerantes por meio das redes sociais e a maior penetração, na imprensa paranaense, de reportagens em texto produzidas pela equipe de jornalismo estão entre as iniciativas que evidenciam o comprometimento da Casa de Leis em levar informação de qualidade, acessível e ágil.

Todo esse trabalho resultou em um salto significativo no público alcançado nas diversas plataformas geridas pela Casa de Leis, contribuindo também para que o Parlamento atingisse 100% de transparência pública. A conquista ratifica o compromisso do Parlamento com a promoção da democracia e do controle social de sua atividade, seja pelo cidadão, seja pela imprensa jornalística, cujo trabalho é facilitado e conta com o apoio da Diretoria de Comunicação.

De acordo com o diretor de Comunicação, João Debiasi, ampliar a qualidade e o alcance da produção jornalística da Alep foram objetivos que orientaram a reformulação empreendida desde o início de sua gestão, em fevereiro. “Conforme você aumenta a frequência, as pessoas acabam sendo mais impactadas com informações da Alep ao longo do dia. Buscamos também estratégias no campo da popularização. A pauta legislativa, às vezes, é muito sofisticada e tem terminologia que não alcança a população em geral”, explica Debiasi. “Conseguimos, com essa humanização, que as pessoas começassem a entender o Legislativo de forma um pouco mais palatável”.

Site: cobertura minuciosa, fonte primária e atendimento à imprensa

Responsável por esmiuçar ao cidadão do Paraná os efeitos práticos e o andamento de todas as proposições, seja nos colegiados ou no Plenário, bem como divulgar os resultados das audiências públicas, as condecorações, os debates e as iniciativas promovidas pelo Parlamento, o site da Assembleia Legislativa do Paraná publicou cerca de 2 mil reportagens em 2025. O número contempla também o material produzido pelas assessorias de comunicação dos gabinetes parlamentares, dedicadas a prestar contas da atuação de cada deputado estadual.

A produção do site ajudou a ampliar a presença da Alep na imprensa. Ao todo, entre fevereiro e dezembro de 2025, 63,4 mil matérias citando a Assembleia Legislativa foram produzidas por jornais de todo o Brasil — um crescimento de 70,4% em relação ao ano anterior, quando o Parlamento foi citado em 37,2 mil conteúdos produzidos externamente. Cerca de 80% do material veiculado tem como fonte principal a produção em texto da Alep. Os dados são da plataforma de clipping jornalístico utilizada pela Diretoria de Comunicação. As matérias tiveram enfoque predominantemente positivo (58,6% das produções) e, em menor grau, neutro (2,9 mil) e negativo (1,8 mil).

“Essa é a maior missão do jornalismo na Casa: fornecer a informação pública do que acontece aqui e fazer a Assembleia Legislativa reverberar no Estado inteiro. E, claro, dar suporte para quem vem realizar a cobertura no Parlamento. Recebemos uma média de 20 jornalistas diariamente, além de atender às demandas que vêm de fora, como pedidos de entrevista e de informação”, reforça Roger Pereira, coordenador de Jornalismo da Alep.

A equipe de fotografia da Assembleia Legislativa do Paraná produziu e publicou mais de 50 mil fotos, cobrindo todas as sessões plenárias, reuniões de colegiados e os eventos promovidos pela Casa de Leis. Todo o material foi disponibilizado gratuitamente no Flickr da Alep, permitindo que jornais e sites o utilizassem para ilustrar suas matérias e reportagens.

O relatório detalha ainda que a ampliação da presença da Alep na imprensa foi consolidada em todas as plataformas: portais de notícias e sites (aumento de 73,7% em matérias que citam a Casa de Leis), jornais (59,1%), revistas (93,8%), TV (68%) e rádio (75,3%), este último abastecido com boletins em áudio produzidos pela equipe de comunicação da Alep.

“Além de abastecermos o site oficial da Casa com a cobertura do dia a dia do Legislativo, também atuamos como uma verdadeira agência de notícias. Nosso papel é levar esse conteúdo aos veículos de todo o Estado, principalmente aos do interior, que muitas vezes não conseguem acompanhar diariamente o que acontece na capital, garantindo matérias bem completas, com o máximo de informações e uma grande oferta de imagens”, afirma Eduardo Santana, editor-chefe do site da Assembleia Legislativa do Paraná.

Redes sociais: crescimento, transmissões ao vivo e mais de 40 milhões de visualizações

As métricas das plataformas digitais atestam que as redes sociais da Alep passaram a penetrar com ainda mais precisão os feeds e stories, direcionando com mais vigor a atenção do cidadão para conteúdos sobre direitos, leis e a atuação legislativa. Principal vitrine institucional, o perfil no Instagram registrou aumento de 341% no alcance em relação ao ano anterior, chegando a 2,8 milhões de pessoas, superando 96 mil interações e conquistando 16,9 mil novos seguidores.

Já no Facebook, foram registradas 39,9 mil interações — aumento de 97% em comparação com 2024 — e 24,5 milhões de visualizações. Em 2025, também foi ampliada a divulgação das atividades do Parlamento por meio da plataforma de vídeos TikTok, aproximando ainda mais a Assembleia dos cidadãos mais jovens, público predominante da rede. Foram 35 mil visualizações. Considerando ainda os dados do YouTube e do X, a Alep alcançou a marca de 40 milhões de visualizações em seus canais.

“Evoluímos na diversidade de formatos, fortalecendo transmissões, séries institucionais, conteúdos educativos e novas linguagens, como o TikTok e os Reels. Cada canal tem sua função, e todos hoje trabalham de forma integrada para garantir transparência, clareza e comunicação de qualidade”, frisa Rafael Guareski, editor das redes sociais. “O que realmente nos motiva é saber que mais pessoas estão entendendo melhor o papel da Assembleia”.

Os resultados observados são fruto do investimento na expansão de séries como Conexão Assembleia e Agora é Lei, que consistem em vídeos sobre pautas do Parlamento e direitos conquistados pelo cidadão do Paraná, respectivamente. A transmissão ao vivo das sessões especiais realizadas nos projetos Assembleia Itinerante e Assembleia nos Bairros foi outra marca da atuação deste ano, assim como a produção de conteúdos explicativos e didáticos. A valorização da transparência e a profissionalização da identidade visual e dos formatos também ajudam a explicar os resultados.

TV Assembleia: nova cara e mais programas

Ainda no primeiro semestre de 2026, a TV Assembleia passou por uma ampla reformulação, conduzida pela editora-chefe Ana Zimmerman. A contratação de dois novos repórteres e dois novos editores permitiu a ampliação da grade, que passou de dois para cinco programas. As atrações Semeando Informação, Sou Cidadão e Conversa Saudável passaram a integrar a programação, enquanto Assembleia Entrevista e Arte & Cultura continuaram trazendo conversas relevantes e temas da cultura paranaense. Também foram implementados dois novos quadros: Fique por Dentro e Com a Palavra, o Deputado/a Deputada.

A realização de um convênio entre a Assembleia Legislativa do Paraná e a Câmara Municipal de Curitiba, firmado no fim de agosto, permitiu à TV Assembleia utilizar o estúdio do Legislativo municipal para gravar programas de entrevistas. Em contrapartida, a emissora passou a veicular programetes e boletins produzidos pela equipe de comunicação da Casa de Leis da capital paranaense, sem qualquer troca de recursos financeiros.

“Essa grade mais ou menos fixa traz ao telespectador a certeza do que ele está assistindo e do que vai encontrar. Visamos também trazer mais serviços ao cidadão e fazer com que a TV Assembleia seja cada vez mais uma fonte oficial de informação da Alep, tanto para o jornalista quanto para o cidadão que busca esclarecimentos”, explica Ana Zimmerman. A renovação foi acompanhada por uma nova identidade visual, com marcas e vinhetas inspiradas nas linhas horizontais e verticais que formam o edifício do Plenário da Alep.

Sensível às questões climáticas, a emissora passou a exibir, em outubro, conteúdos meteorológicos produzidos pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), disponibilizados gratuitamente à Alep. A novidade foi implementada em um ano marcado por eventos extremos no Estado, como o tornado que atingiu o município de Rio Bonito do Iguaçu. A ampliação foi idealizada pelo deputado Goura (PDT), 5º secretário da Alep, e conduzida pela Mesa Executiva.

A equipe da TV Assembleia também diversificou suas ações com a estreia do Minuto Assembleia, boletim em vídeo distribuído via WhatsApp a jornalistas, no qual profissionais da Alep apresentam os principais destaques diários do Parlamento, com possibilidade de reprodução nas redes sociais e em emissoras de televisão.

O crescimento ocorreu sem prejuízo ao trabalho nem à qualidade da exibição ao vivo dos eventos legislativos, como sessões plenárias, audiências e solenidades. Entre abril e novembro, a TV Assembleia registrou um volume expressivo de transmissões ao vivo, com destaque para os meses de maio e setembro, que somaram 48 e 57 ocorrências, respectivamente. No total, o período contabilizou 377 entradas, correspondentes a cerca de 351 horas de programação. A emissora também viabilizou a cobertura simultânea de audiências, sessões solenes e outros eventos, com apoio do YouTube, além de realizar duas coberturas esportivas — a 1ª Corrida da Assembleia e a partida beneficente “Bola Pra Frente, Rio Bonito do Iguaçu” — que mobilizaram cerca de 30 profissionais.

Para 2026, a TV Assembleia prepara a ampliação de sua programação jornalística, com a finalização de ajustes técnicos para o lançamento do telejornal Direto do Plenário, que será exibido antes das sessões plenárias, trazendo informações sobre as atividades legislativas. A Assembleia também avança na formalização e ampliação de convênios, como o que está sendo firmado com a Defensoria Pública, permitindo a divulgação de conteúdos institucionais e materiais de orientação à população sobre acesso a direitos.

Marketing: campanhas buscaram aproximação entre o Parlamento e a população

Em 2025, a equipe de marketing coordenou a realização de 33 campanhas publicitárias, atuando na idealização e na fiscalização dos contratos firmados com as agências publicitárias, responsáveis pela execução. As peças buscaram aproximar a população do Parlamento e divulgar os serviços de cidadania prestados durante os projetos Assembleia Itinerante e Assembleia nos Bairros, bem como explicar os efeitos práticos das leis aprovadas no Parlamento e o direcionamento de repasses legislativos.

É o caso da campanha Paraná com Tudo e com Todos, que detalhou o que é feito com o orçamento devolvido pelo Parlamento ao Executivo, explicando como a economia da Casa de Leis foi traduzida em investimentos em asfalto, creches, casas populares, entre outros. Ou da série de vídeos Retratos, que mostrou como moradores do Paraná foram impactados por projetos de lei e pelo atendimento de solicitações da população registradas durante a Assembleia Itinerante, por exemplo.

“Otimizando ao máximo os recursos que temos e priorizando ações em que conseguimos conversar diretamente com a população, buscamos mostrar, com exemplos tangíveis, aquilo que a Assembleia Legislativa faz, tornando o Parlamento mais palpável”, destaca a gestora de marketing, Ursula Poli.

Cabe apontar ainda o lançamento do programa Conexão Assembleia, concebido como uma estratégia de mídia publicitária. Por meio de boletins em vídeo e áudios, transmitidos em emissoras de TV e rádios, foi destacado aquilo que ocorre na Casa de Leis. “Em vários momentos, tivemos programas semanais levando um mix da agenda, de fatos da Alep e de pautas relevantes, com uma linguagem mais informativa e jornalística, e não tão publicitária”, explica o diretor João Debiasi.

Promoção de conhecimento

A atuação da Diretoria de Comunicação da Alep foi além da produção jornalística, promovendo também a educação em Comunicação Pública. Palestras sobre o tema passaram a ser ministradas por jornalistas da Casa durante as Assembleias Itinerantes, levando o debate a prefeitos, secretários municipais, servidores e gestores. Em maio, o setor também colaborou na realização de um curso voltado à capacitação de jornalistas e outros profissionais da imprensa no uso do Portal da Transparência da Casa de Leis.

Os profissionais da Diretoria de Comunicação também cumpriram papel fundamental no Parlamento Universitário Comunicação, realizado pela primeira vez em 2025. Os 16 estudantes que participaram da simulação, divididos entre comunicação interna, assessoria de imprensa e reportagem externa, contaram com a orientação direta dos jornalistas da Casa de Leis.

“Realizamos um ciclo de palestras sobre cobertura em veículos, comunicação institucional e assessoria de imprensa, contando também com a participação dos assessores dos deputados estaduais, profissionais de carreira consolidada. Os estudantes, em sua maioria no segundo ano da faculdade, tiveram uma experiência diferenciada para seus currículos e formações. Hoje, vemos muitos deles sendo selecionados para estágios em função do que aprenderam e produziram aqui”, destaca Roger Pereira. A iniciativa foi finalista na categoria Projetos Especiais do Prêmio Assembleia Cidadã 2025, promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).