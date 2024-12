Como lidar com a saudade quando se mora fora do país?

Foto: Divulgação

Morar fora do país é um sonho realizado para muitos, mas junto com as novas oportunidades, desafios e descobertas, vem um sentimento que todos os expatriados enfrentam em algum momento: a saudade.

A distância de amigos, familiares e do ambiente familiar pode ser avassaladora, mas com as ferramentas certas e estratégias práticas, é possível transformar esse sentimento em algo positivo e até fortalecedor.

Exploraremos a seguir formas de lidar com a saudade enquanto você aproveita ao máximo sua experiência internacional.

1. Reconheça e aceite a saudade

Sentir saudade é algo natural, especialmente quando você está longe de casa. Não tente suprimi-la ou ignorá-la.

Reconheça que ela faz parte da sua jornada e que é um reflexo do amor e das conexões que você tem. Transforme esse sentimento em motivação para valorizar ainda mais as suas relações.

2. Crie um lar longe de casa

Fazer com que o lugar onde você vive se sinta como um lar é fundamental. Decorar o ambiente com itens que remetem às suas raízes pode ser uma ótima forma de se sentir conectado ao que deixou para trás.

Uma ideia é usar uma moldura para quadro para exibir fotos de momentos especiais, paisagens do seu país ou até mesmo obras de arte que remetem à sua cultura.

Esses pequenos detalhes tornam seu espaço mais acolhedor e pessoal.

3. Mantenha-se conectado com quem importa

A tecnologia é uma aliada poderosa para diminuir a distância emocional. Estabeleça uma rotina para conversar com amigos e familiares por chamadas de vídeo, mensagens ou e-mails.

Compartilhar suas conquistas e desafios ajuda a manter os laços vivos, mesmo a quilômetros de distância.

No entanto, evite se prender demais ao que ficou para trás. Equilibre sua comunicação para que ela complemente sua adaptação à nova realidade, em vez de impedi-la.

4. Celebre suas tradições e explore as locais

Leve suas tradições para onde estiver!

Prepare pratos típicos da sua culinária, celebre datas importantes e ouça músicas que remetam à sua terra natal. Isso ajuda a preservar sua identidade cultural enquanto você se adapta a um novo ambiente.

Por outro lado, permite-se explorar as tradições locais, participando de festas, experimentando a culinária e aprendendo os costumes do lugar onde vive.

Essa troca cultural enriquece a experiência e pode até transformar a saudade em uma oportunidade de aprendizado.

5. Crie novas memórias

Em vez de focar no que está distante, aproveite para criar novas memórias.

Visite lugares incríveis, tire fotos, experimente algo que nunca fez antes e guarde essas experiências de forma especial.

6. Construa uma rede de apoio local

Construir amizades no local onde você vive ajuda a criar um sentimento de pertencimento.

Morar em outro país, como morar em Portugal, por exemplo, oferece a oportunidade de conhecer novas culturas e pessoas.

Participe de eventos culturais, grupos de expatriados ou aulas de idiomas para ampliar sua rede social.

Compartilhar experiências com pessoas que entendam o que você está passando pode aliviar a solidão.

7. Cuide da sua saúde mental e emocional

A saudade pode impactar sua saúde mental, especialmente quando vem acompanhada de outros desafios de adaptação.

Por isso, é importante estar atento aos seus sentimentos e buscar ajuda profissional, se necessário.

Conversar com um psicólogo pode proporcionar o suporte necessário para lidar com emoções difíceis e fortalecer sua resiliência. Além disso, atividades como meditação, exercícios físicos e manter uma rotina equilibrada ajudam a reduzir o estresse.

8. Dê um propósito à saudade

A saudade pode ser transformada em uma força motivadora.

Use-a como um lembrete das razões que o levaram a morar fora. Talvez tenha sido por um avanço na carreira, uma experiência acadêmica ou o desejo de uma vida diferente.

Reflita sobre seus objetivos e mantenha o foco neles. Isso pode ajudar a transformar o sentimento de distância em gratidão pelas oportunidades conquistadas.

9. Planeje visitas ou encontros

Saber que você verá as pessoas queridas em breve pode aliviar a saudade.

Planeje visitas à sua terra natal ou organize viagens para que familiares e amigos possam visitá-lo. Antecipar esses momentos proporciona um grande alívio emocional e cria algo pelo qual você pode ansiar.

10. Compartilhe sua história

Escrever sobre sua experiência, seja em um blog, diário ou redes sociais, pode ser terapêutico.

Compartilhar os desafios e as conquistas de morar fora do país ajuda a processar seus sentimentos e ainda pode inspirar outras pessoas que estão vivendo ou considerando uma experiência semelhante.

Lidar com a saudade quando se mora fora do país pode ser uma oportunidade para crescimento pessoal.

Seja em Portugal, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, a saudade faz parte da jornada, mas não precisa definir sua experiência.

Afinal, cada desafio enfrentado no exterior é um passo a mais na construção de uma história única e inesquecível.