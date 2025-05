Visionaries X estabelece parceria estratégica com o gigante europeu do comércio eletrônico Zalando para revolucionar o marketing digital

Lisboa, Portugal, 3 de maio de 2025 – A Visionaries X, líder global em marketing digital, anuncia oficialmente sua parceria estratégica com o Zalando, uma das maiores plataformas de e-commerce de moda da Europa. Esta colaboração aprofundará a integração de inteligência artificial, análise de dados e automação de marketing, com o objetivo de aprimorar a eficiência do marketing e a experiência do usuário no varejo de moda na era digital.

Sobre o Zalando

O Zalando é uma das plataformas de comércio eletrônico de moda mais populares e de maior porte da Europa, especializada em roupas, calçados e acessórios. A empresa possui uma base de usuários ativa e significativa em países como Alemanha, França e Itália, consolidando-se com uma notável fatia de mercado. Além de uma vasta gama de produtos, o Zalando oferece uma experiência de compra online de alta qualidade, orientada pelas últimas tendências de moda e por um serviço personalizado, criando uma oferta excepcional para os consumidores europeus.

Sobre a Visionaries X

Fundada em 2018, a Visionaries X tem se dedicado a fornecer soluções personalizadas de marketing digital para empresas de e-commerce e marcas. Especializada na aplicação de inteligência artificial, análise de grandes volumes de dados e tecnologias de automação, a empresa tem ajudado seus clientes a alcançar um crescimento significativo de tráfego e conversões. Com sede em Oakland, Califórnia, a Visionaries X já proporcionou aumentos substanciais de tráfego e conversões para centenas de clientes.

Destaques da Parceria Estratégica

Como parte dessa colaboração, a Visionaries X fornecerá ao Zalando suporte técnico abrangente, com foco nos seguintes aspectos:

Otimização de algoritmos de recomendação personalizada: Utilizando modelos de IA para captar com precisão os comportamentos de navegação e compra dos consumidores, aumentando a taxa de recompra e a fidelidade dos usuários.

Gestão automatizada de campanhas publicitárias: Com análise de dados em tempo real, a Visionaries X ajustará automaticamente os canais e as estratégias de conteúdo publicitário, maximizando o retorno sobre o investimento (ROI) das campanhas.

Integração de marketing omnichannel: Integração de diversos canais, como redes sociais, e-mail e notificações móveis, para garantir a consistência das mensagens e um alcance eficiente das campanhas.

Análise de dados e insights comportamentais: Aprofundamento da análise de indicadores-chave, como valor do ciclo de vida do cliente (CLV), risco de churn e preferências do usuário, fornecendo suporte estratégico ao Zalando para o desenvolvimento de estratégias de mercado diferenciadas em diversos países.

Significado e Perspectivas da Parceria

Em entrevista, um representante da Visionaries X comentou: “Estamos extremamente honrados em estabelecer uma parceria com o Zalando, um nome de grande influência no mercado europeu. Este acordo não só reconhece a nossa expertise tecnológica, mas também marca um passo importante na nossa expansão no mercado europeu. Acreditamos que, com marketing digital orientado por IA, ajudaremos o Zalando a manter sua posição de liderança na competitiva indústria do comércio eletrônico.”

A Zalando também expressou seu reconhecimento pela tecnologia e filosofia da Visionaries X. A empresa destacou que, à medida que os comportamentos dos consumidores se tornam cada vez mais digitais e personalizados, existe uma necessidade urgente de um parceiro que compreenda tanto as tecnologias quanto o marketing de marca — e a Visionaries X é a escolha ideal para essa missão.

Esta parceria não representa apenas uma vitória para ambas as empresas, mas também reflete a tendência crescente no setor de marketing digital: a utilização de dados e tecnologias inteligentes para conectar marcas e consumidores, criando um modelo de crescimento eficaz e sustentável. Com a disseminação da IA e dos big data em diversos setores, a transformação digital do comércio eletrônico está entrando em uma nova fase.

Perspectivas Futuras

Ambas as partes planejam expandir ainda mais a colaboração, explorando novas áreas de inovação. Além das iniciativas já em andamento, a Visionaries X e o Zalando trabalharão juntos para promover o desenvolvimento da moda sustentável, marketing conjunto em mercados internacionais e a expansão em novas plataformas emergentes, com o objetivo de criar um ecossistema digital de moda mais responsável e com visão de futuro.

Através desta parceria estratégica, a Visionaries X e o Zalando não só iniciam uma nova era no marketing digital, mas também impulsionam o futuro do comércio eletrônico.

Contato para a Imprensa

http://wa.me/18722058559

[email protected]

https://www.visionariesx.shop