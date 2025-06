Conselho de Saúde de Guaratuba realiza reunião com participação do Legislativo

Vereador Zaqueu “Rato Ratatui” e secretário Paulo Cezar Lourenço participaram das discussões | foto: Comus / Divulgação

O Conselho Municipal de Saúde de Guaratuba (Comus) realizou mais uma reunião ordinária na última quarta-feira (11). As reuniões ocorrem regularmente na segunda quarta-feira de cada mês, às 10h.

A reunião, no auditório da Prefeitura, contou com a presença do vereador Zaqueu Clarinda “Rato Ratatui” e do secretário Municipal de Saúde, Paulo Cezar Lourenço, que participaram ativamente das discussões.

Na pauta, apresentação do ofício da Associação Comercial e Empresarial de Guaratuba (Acig), solicitando a inclusão da entidade como membro do Conselho. Outro destaque foi a proposta apresentada pela conselheira e assistente social Maria Yochimi Shibata, voltada ao estímulo da participação popular no Conselho.

A próxima reunião ordinária do Conselho será realizada no dia 9 de julho, às 10h, no auditório da Prefeitura (Rua Dr. João Cândido, nº 380, no Centro).

Confira as reuniões dos demais conselhos municipais em: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/conselhos-municipais/