Deputado Nishimori volta a disponibilizar apoio para a pesca de Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba / Divulgação

O deputado federal Luiz Nishimori (PSD) pretende voltar a destinar recursos do governo federal para a infraestrutura da pesca, como fez no passado, mas que acabaram esbarrando em falhas nos projetos da gestão anterior.

Nesta terça-feira (4) representantes do parlamentar visitaram o prefeito Maurício Lense em um encontro agendado pelo vereador Zaqueu Clarinda, o “Rato Ratatui” (Avante). Os assessores Fábio Tonita e Gilmar Silva fizeram um resumo das articulações do deputado em favor de Guaratuba, sobretudo na área da pesca.

O principal tema discutido foi a retomada de projetos do terminal pesqueiro da antiga Cooperativa de Pescadores no bairro Piçarras. O objetivo é buscar recursos para investir na reforma e modernização da estrutura, incluindo a instalação de equipamentos essenciais, como esteira de descarga e câmera fria.

Na reunião foram discutidas sugestões para otimizar o projeto, garantindo que ele atenda às necessidades dos pescadores. Os representantes de Luiz Nishimori reafirmaram o apoio político do deputado para a concretização da iniciativa.

O prefeito Mauricio Lense destacou a importância do projeto para o fortalecimento da atividade pesqueira no município, inclusive, com uma Casa do Pescador que funcionaria na parte superior do imóvel, oferecendo suporte e espaço para a organização dos profissionais da pesca.

A prefeitura informou que também participaram do encontro Ronaldo Prigoli, assessor do vereador, o empresário Roberto Jorge Machado, conhecido como “Beto”, da Casa do Pescado, e o diretor de Comunicação, Antonio Labatut.