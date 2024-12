Dez vereadores vão compor a base do futuro prefeito Mauricio Lense

Foto: Nilson Batista Junior

O prefeito eleito de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), reuniu-se neste sábado (21) com os vereadores da futura legislatura que decidiram compor a base do novo governo, a partir de 1º de janeiro.

São 10 dos 13 vereadores: os quatro eleitos pelos partidos da coligação de Mauricio e seis novos. A Juliano Petruquio (MDB) e aos três vereadores do Podemos – Sandra Bertipaglia, André Montemezzo e Ricardo Borba – somaram-se Cátia do Doro (PSD), Maria do Neno (PP), Diogo Correa (PL), Ricardinho da Garagem (PDT), Zaqueu Clarinda “Rato Ratatui” (Avante).

Felipe Puff (Republicanos) chegou depois da “foto oficial”, mas se somou oficialmente ao grupo posando ao lado de Mauricio.

O grupo irá com ampla maioria eleger a nova Mesa Diretora para o biênio 2025-2026. A eleição acontecerá no dia 1º de janeiro, logo depois da posse dos vereadores. A eleição será presidida pelo vereador com mais idade. A votação será nominal (aberta) para cada cargo, separadamente: presidente, vice-presidente, secretário e segundo-secretário.

A articulação para a montagem de uma maioria começou logo depois da expressiva vitória de Mauricio Lense, em 6 de outubro. Além do futuro prefeito, participou o núcleo político do novo governo: a vice-prefeita eleita, Evani Justus, Jean Colbert Dias, José Ananias, Itamar Junior, Beto Mendes e Ido Hepp.

Minoria – Permanecem na oposição, no momento, Adriana Fontes (União), Marcio Tarran (PSD) e Wallace Aguiar (Avante).