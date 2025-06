Construção de chalés em área de mata nativa em Guaratuba gera multa e interdição

Foto: @º Pe

A construção de chalés sem licença ambiental na área rural de Guaratuba resultou em multa de R$10 mil e interdição da área.

Policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental atenderam uma denúncia pelo sistema 181 e fiscalizaram um terreno na localidade de Rio Bonito, próximo à Pedra Branca de Araraquara e da divisa com Santa Catarina ,em Garuva. No local constataram a construção de dois chalés e um aterro, impedindo a regeneração natural da vegetação nativa em área de 451 metros quadrados.

O proprietário da área foi notificado e não apresentou autorização ambiental para a obra. A terreno se encontra dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Estadual de Guaratuba. Além da multa e embargo, o proprietário terá de responder a um termo circunstanciado de infração penal.