Promotoria de Justiça de Guaratuba abre processo seletivo para estágio de Direito

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas até o dia 10 de novembro

Fórum de Justiça de Guaratuba | foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral

A 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Guaratuba, por iniciativa do promotor de Justiça Élcio Sartori, está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários de graduação em Direito (Edital nº 01/2025).

A seleção visa o preenchimento de uma vaga para início em janeiro de 2026, além da formação de cadastro de reserva.

Bolsa-auxílio e carga horária

O candidato aprovado receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e um auxílio-transporte de R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) mensais. A carga horária é de 4 (quatro) horas diárias, de segunda a sexta-feira, no período vespertino.

Requisitos para Inscrição Podem se inscrever estudantes do curso de graduação em Direito que estejam regularmente matriculados a partir do terceiro ano ou quinto período (para cursos de 5 anos)

Inscrições As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no período de 27 de outubro a 10 de novembro de 2025.

Para se inscrever, o candidato deve encaminhar um pedido para o e-mail [email protected], aos cuidados de Ivonaldo Malaquias, informando:

Nome completo;

Data de nascimento;

Número do documento de identidade;

E-mail e telefones de contato;

Instituição de ensino e curso.

Em caso de dúvidas na inscrição, o telefone de contato é (41) 3473-6676.

Processo Seletivo

A seleção será composta por duas etapas:

Prova Teórica (Eliminatória e Classificatória): Data: 14 de novembro de 2025 (sexta-feira).

14 de novembro de 2025 (sexta-feira). Horário: 8h (duração de 4 horas).

8h (duração de 4 horas). Local: Fórum de Justiça da Comarca de Guaratuba (Rua Tiago Pedroso, 417).

Fórum de Justiça da Comarca de Guaratuba (Rua Tiago Pedroso, 417). Conteúdo: Questões sobre Direito Constitucional, Direito Penal, Legislação Extravagante, Direito Processual Penal e Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Entrevista: A ser realizada com os aprovados na primeira fase.

Informações

O Edital completo (nº 01/2025) e todas as publicações oficiais do certame, incluindo o resultado final , podem ser consultados no site da Escola Superior do MPPR, no endereço: https://site.mppr.mp.br/escolasuperior/estagio