Consultas nas escolas começam com ameaças de prisão e intimidação, denuncia deputada

Ameaças de prisão por parte da polícia, truculência e direcionamento do voto. Estas são algumas das denúncias que estão sendo recebidas pelo gabinete da deputada Ana Julia (PT), no primeiro dia de consulta pública sobre a privatização da educação.

Nos colégios Dom Orione, Isabel Lopes e Ivo Leão a polícia foi chamada e passou a intimidar a comunidade escolar para evitar a mobilização sobre a votação. No Ivo Leão, a direção teria adotado a postura de direcionar o voto dos alunos, pelo voto favorável ao Governo ou então não votar “porque não adianta nada”. Situações semelhantes foram relatadas no colégio Santo Agostinho.

De acordo com a parlamentar, pais e responsáveis estão sendo ameaçados e movimentos sociais estão sendo intimidados nos arredores das escolas, inclusive com risco de prisão. “Estamos recebendo vídeos e áudios com abordagens que contrariam o direito de ir e vir e a livre expressão da opinião. Os alunos estão sendo intimidados a votar de acordo com o governo, e isso é inadmissível”, afirmou a deputada, que está recebendo as denúncias para dar andamento a medidas judiciais.

Na quinta-feira, a Seed emitiu uma orientação buscando impedir que ações contrárias à privatização fossem realizadas fora das escolas. Em alguns colégios, a PM obrigou a retirada de faixas. Para a deputada, a medida é ilegal e afronta a Constituição. “A Seed não tem jurisdição para determinar qualquer coisa fora das escolas. A liberdade de manifestação está garantida na Constituição. Essa é mais uma de tantas ilegalidades desse processo”.

