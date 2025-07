Assembleia aprova criação da Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara

Foto: Ekoa Park / Divulgação

A Assembleia Legislativa aprovou na semana passada, projeto de lei dos deputados Anibelli Neto (MDB) e Alexandre Curi (PSD) institui oficialmente a Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica Caiçara, integrando os municípios de Morretes, Antonina e Guaraqueçaba.

A proposta é fortalecer o turismo de natureza e valorizar a produção local, o empreendedorismo regional e os processos históricos e tradicionais das comunidades da Grande Reserva Mata Atlântica.

O projeto abrange uma das maiores áreas remanescentes do bioma no Brasil e tem como finalidade de promover o turismo responsável por meio de iniciativas integradas e articuladas de instituições públicas, empresas privadas, comunidades tradicionais, ONGs e universidades. Segundo os autores, a nova rota se soma a outras já existentes, a exemplo do Caminho do Vinho, a Rota dos Tropeiros e a Rota da Cerveja Artesanal, localizadas na região de Curitiba e Campos Gerais.

Os atrativos da Rota de Turismo Sustentável Coração da Mata Atlântica

Festival de Folclore de Quinta do Sol

Outro projeto de iniciativa do presidente do Legislativo reconhece oficialmente o Festival de Folclore de Quinta do Sol (Fefosol), na região Centro-Oeste do Estado, como parte do Calendário Oficial de Eventos do Paraná.

A iniciativa destaca a importância da festa, que completa 16 edições, como referência na preservação das tradições populares brasileiras. A respeito do festival de Quinta do Sol, Alexandre Curi ressalta que é o único evento do gênero no Estado que promove o intercâmbio cultural entre grupos folclóricos de diversas regiões do Brasil e até do exterior.

Os dois projetos de lei vão para a sanção do governador Ratinho Junior (PSD).