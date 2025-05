Copel desliga energia em diversos bairros de Guaratuba

Foto ilustrativa: Copel

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) deixa moradores de diversos bairros de Guaratuba sem energia nesta terça-feira (27). A situação se repete nos próximos dias. O texto será atualizado.

Os cortes são em trechos de ruas e são motivados por serviços de manutenção e/ou ampliação da rede.

Nesta terça, estão sendo desligadas a energia nas avenidas Amazonas (nº 1655), Rio Negro (entre s/n e 2489) e Uniao da Vitoria (entre nº 2200 e 5001), no bairro Coroados, das 10h15 até às 18h15.

No Castel Novo, as ruas Alexandre Correia, no Cohapar; Pedra Branca do Araraquara, dos Canários, dos Guaras, Francisco Arcega e Zacarias De Góes tinham corte previsto para o período entre 10h15 até às 13h15.

Na quarta-feira (28) estão previstos diversos cortes. Confira alguns (atualização em seguida).

No mesmo horário das 10h15 e 13h30, a programação de corte afetou nas ruas e avenidas centrais Curitiba, Dr João Cândido, Ponta Grossa e Padre Bento.

Das 14h15 até às 17h15 está programado o corte de energia nas avenidas Dom Pedro II (entre nº 864 e 1136), Sete de Setembro (entre s/n e 1.598) e ruas Alcides Pereira (entre nº 40 e 255) , Gabriel de Lara (entre s/n E 1555), Nossa Senhora Do Rocio (nº 289) e Santos Dumont (entre s/s E 1.345), no Centro.

Em Caieiras o corte é das 14h às 18h nas em trechos das ruas e avenidas Atlântica, Nossa Senhora Aparecida, Dario Soares Alves, Didio Costa, Frederico Nascimento e Otavio Dos Santos.