Copel desliga energia de mais de 2.000 imóveis de Guaratuba para serviços

A Copel (Companhia Paranaense de Energia) programa novos desligamentos de energia em Guaratuba nesta quarta-feira (28), quinta (29), sexta (30), sábado (31), segunda (2) e terça (3).

Serão afetados mais de 2.300 imóveis em cinco bairros e na área rural – alguns trechos abrangem outro bairro, além do que está citado na relação.

De acordo com a companhia, os cortes são motivados por “manutenção. melhorias ou ampliação da rede”.

Confira os avisos de desligamento:

28/05/2025 – Quarta-feira

CENTRO

Horário: 10h15 até as 13h15

Nº de consumidores afetados: 161

AVENIDA(S): CURITIBA (entre nº 20 e 100), DR JOÃO CÂNDIDO (entre nº 235 e 1302) , PONTA GROSSA (entre nº 1278 e 1299) .

RUA(S): PADRE BENTO (entre nº 10 e 1030)

CAIEIRAS

Horário(s): 14h até as 18h

Nº de consumidores afetados: 90

AVENIDA(S): ATLÂNTICA ( nº 10) , NOSSA SENHORA APARECIDA (entre s/n e 2170) .

RUA(S): DARIO SOARES ALVES (entre s/n e 644) , DIDIO COSTA (entre s/n e 505) , FREDERICO NasCIMENTO (entre s/n e 370) , OTAVIO DOS SANTOS (entre s/n e 150)

CAIEIRAS

Horários: 14h até as 15h15 – 16h30 até as 18h

Nº de consumidores afetados: 180

AVENIDA(S): NOSSA SENHORA APARECIDA (entre s/n e 246) .

RUA(S): DARIO SOARES ALVES ( nº 160) , FREDERICO NasCIMENTO (entre s/n e 282) , JOAO FLORIANO COSTA (entre s/n e 428) , JUSTINA DE AGUIAR (entre s/n e 250) , MIGUEL Das NEVES (entre s/n e 120), OTAVIO DOS SANTOS (entre nº 145 e 150) , ROSA BARAUNA BORBA (entre s/n e 200) , SEBasTIAO SATUCA (entre s/n e 238)

29/05/2025 – Quinta-feira

COROADOS

Horário:10h15 até as 18h15

Nº de consumidores afetados: 52

Parcial Logradouro(s):

AVENIDA(S): GOIas (entre s/n e 661), RIO NEGRO (entre s/n e 2193)

30/05/2025 – Sexta-feira

PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA

Horário: 10h até as 17h

Nº de consumidores afetados: 68

ESTRADA NA DIVISA PEDRA BRANCA DO ARARAQUARA (entre s/n e 317). RODOVIA BR 376 (entre s/n e 86396)

COROADOS

Horário: 10h15 até as 18h15

Nº de consumidores afetados: 165

AVENIDA(S): CAPANEMA (entre nº 17 e 1416) , FORMOSA DO OESTE (entre nº 21 e 1658) , GOIas (entre s/n e 661) , PARAIBA (entre s/n e 820) , PATO BRANCO (entre s/n e 1803) , RIO NEGRO (entre s/n e 2193) , S JOSE BOA VISTA (entre nº 32 e 1448), UNIAO DA VITORIA (entre s/n e 8808).

ELIANE

Horário: 10h15 até as 18h15

RUA CARLOS GONCALVES MAFRA ( nº 1560)

31/05/2025 – Sábado

COROADOS

Horário: 10h até as 18h

Nº de consumidores afetados: 259

AVENIDA(S): BAHIA (entre s/n e 657) , CAPANEMA (entre nº 833 e 897) , FORMOSA DO OESTE (entre s/n e 1127) , MAURICIO FRUET (entre s/n e 820) , PATO BRANCO (entre s/n e 1197) , PIAUI (entre s/n e 2001) , RIO NEGRO (entre s/n e 1604) , S JOSE BOA VISTA (entre s/n e 1283) , UNIAO DA VITORIA (entre nº 63 e 1184) .

RUA(S): CARLOS GONCALVES MAFRA ( nº 1057) , FORMOSA DO OESTE ( nº 1129)

02/06/2025 – Segunda-feira

BREJATUBA

Horário: 13h30 até as 15h45

Nº de consumidores afetados: 353

RUA(S): APUCARANA (entre nº 875 e 1255) , CAP JOAQUIM BRAGA (entre nº 200 e 1909) , DOS ANDRADAS (entre s/n e 1095) , JOSE DE ALENCAR (entre s/n e 2755), LONDRINA (entre s/n e 2758) , MARINGA (entre s/n e 1111), PEDRO ALVARES CABRAL (entre s/n e 1512) , VISC DE GUARAPUAVA (entre s/n e 2508). TRAVESSA(S): ANDRADas (entre s/n e 52) , LEOPOLDO PASSOS (entre s/n e 300) , PATRICIO VIDAL DE BRAGA (entre nº 75 e 95)

02/06/2025 – Segunda-feira

PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA

Horário: 11h até as 17h

Nº de consumidores afetados: 73

ESTRADA(S): DIV PBR OUT LADO RIO (entre s/n e 3050) , DIVISA PEDRA BRANCA DO ARARAQUARA (entre s/n e 5) .

RODOVIA(S): BR 376 (entre s/n e 86396)

BREJATUBA

Horário: 15h15 até as 18h15

Nº de consumidores afetados:284

RUA(S): BR CERRO AZUL (entre s/n e 2044) , DOS ANDRADas (entre s/n e 1484) , DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA ( nº 1367) , PEDRO ALVARES CABRAL (entre nº 48 e 537) , RODRIGUES ALVES (entre s/n e 1729) , S JOSE DOS PINHAIS (entre s/n e 3426)

03/06/2025 – Terça-feira

PEDRA BRANCA DE ARARAQUARA

Horário: 10h até as 16h

Nº de consumidores afetados:40

ESTRADA(S): DIV PBR OUT LADO RIO (entre s/n e 5865) , DIVISA PEDRA BRANCA DO ARARAQUARA (entre s/n e 19) , VELHA CURITIBA JOINVILLE ( s/n )

BREJATUBA

Horário: 13h30 até as 15h45

Nº de consumidores afetados: 147

RUA(S): CLEVELÂNDIA (entre nº 14 e 878) , DR CAETANO MUNHOZ DA ROCHA (entre s/n e 1486) , SÂO JOSÉ DOS PINHAIS (entre s/n e 1357) , VISC DE GUARAPUAVA (entre nº 150 e 343)

BREJATUBA

Horário: 15h15 até as 18h15

Nº de consumidores afetados: 438

RUA(S): APUCARANA (entre s/n e 1942) , ENG ANTONIO BATISTA RIBas (entre nº 701 e 2000), JOSE DE ALENCAR (entre s/n e 1103) , LONDRINA (entre nº 926 e 2760) , MANOEL RIBas (entre nº 3 e 2752) , MARINGA (entre s/n e 2005) , PORTUGAL (entre s/n e 1430)