Copel, Ferroeste e mais na pauta da Oposição na Alep

Requião Filho, líder da Oposição | foto: Orlando Kissner/Alep

Privatização da Copel resulta em demissões e piora nos serviços, critica Requião Filho

Nesta semana, a privatização da Companhia Paranaense de Energia (Copel) mostrou suas consequências mais duras: 1.078 trabalhadores foram desligados, reduzindo o quadro da empresa em 53,5%. Para o deputado Requião Filho, líder da Bancada de Oposição na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), esse é o resultado previsível de uma política que prioriza o lucro em detrimento do social.

“Está acontecendo o que sempre alertamos. A privatização da Copel foi vendida com promessas de melhorias, mas o que vemos são serviços deteriorados, preços subindo e trabalhadores sendo desligados. O povo paranaense é quem paga a conta.”

A gestão de Ratinho Júnior acelerou o processo de privatização iniciado no governo anterior, entregando a Copel ao mercado financeiro. O resultado? Uma empresa cada vez mais voltada para o lucro, com sucessivos Programas de Demissão Voluntária (PDVs) e terceirizações, enquanto a qualidade dos serviços prestados à população fica em segundo plano.

A venda da Copel Telecom foi o primeiro passo dessa transformação, prometendo competitividade, mas entregando monopólios privados. Em 2023, a Copel registrou um lucro líquido de R$ 22,2 bilhões, dos quais metade foi destinada aos acionistas. Para a Bancada de Oposição, esses números não justificam o preço que a população está pagando em termos de serviços mais caros e menos eficientes.

Com a perda de funcionários qualificados e o controle reduzido do governo estadual — agora detentor de apenas 15,9% das ações, enquanto o mercado financeiro controla 61,9% — o futuro da Copel é preocupante. “Os lucros vão para poucos, enquanto o povo arca com os prejuízos,” critica Requião Filho.

Requião Filho e Goura integram nova Mesa Diretora da Alep

Os deputados de Oposição Requião Filho e Goura (PDT) foram eleitos para integrar a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná para o biênio 2025-2027. Requião Filho será o terceiro-secretário, e Goura ocupará o cargo de quinto-secretário. A eleição da nova Mesa Diretora, liderada pelo deputado Alexandre Curi (PSD) como presidente, foi realizada na segunda-feira (12) e contou com unanimidade entre os 53 votos favoráveis dos parlamentares.

Requião Filho questiona falta de debate na privatização da Ferroeste

O deputado Requião Filho criticou a aprovação da privatização da Ferroeste na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). De acordo com o parlamentar, o governo Ratinho Júnior está promovendo a privatização de forma acelerada, sem o debate necessário para avaliar os impactos dessa decisão. “Esse atropelo prejudica o Paraná e seus produtores”, afirmou Requião Filho. A Ferroeste, que administra um trecho ferroviário vital entre Cascavel e Guarapuava, segue em discussão nas próximas comissões, com votação prevista ainda para este mês de agosto. A Oposição continua contra a entrega desse patrimônio estratégico à iniciativa privada.

Arilson alerta para riscos na privatização da Ferroeste

O deputado Arilson Chiorato (PT), vice-líder da Bancada de Oposição, votou contra a privatização da Ferroeste durante a reunião da CCJ, destacando a falta de informações e a ausência de autorização federal necessária para a transferência de ativos. Chiorato alertou que a desestatização da Ferroeste pode trazer um prejuízo significativo ao Paraná, que detém 99,68% das ações da empresa. Segundo ele, o governo do estado está abrindo mão de um patrimônio estratégico sem garantir participação nos lucros futuros ou controle sobre a ferrovia. O projeto continua tramitando em regime de urgência, apesar dos pedidos da Oposição por uma análise mais detalhada.

Ana Júlia critica urgência na venda da Ferroeste

A deputada Ana Júlia Ribeiro (PT) expressou suas preocupações com a falta de transparência e o uso excessivo do regime de urgência no processo de privatização da Ferroeste. Para a parlamentar, essa prática do governo estadual compromete a qualidade do debate legislativo e impede uma análise aprofundada das consequências para o Paraná. Ana Júlia destacou que a venda da ferrovia, nos moldes propostos, pode resultar em perdas significativas para o estado, afetando a infraestrutura vital para a economia paranaense. A votação em Plenário está prevista ainda para agosto, e a Oposição continua a pressionar por mais discussões sobre o tema.

Arilson se opõe a projeto que criminaliza movimentos sociais

O deputado Arilson Chiorato manifestou sua oposição ao projeto de lei 186/2023 que busca impor sanções a ocupantes de propriedades. Chiorato destacou que a proposta não faz distinção entre posseiros e grileiros e considera inconstitucional a tentativa de criminalizar movimentos sociais que lutam por terra e moradia. O parlamentar alertou que o projeto segue uma linha de criminalização dos movimentos sociais, prejudicando comunidades vulneráveis que buscam regularizar suas moradias e pequenas propriedades. A matéria ainda está em análise na CCJ, e a Oposição insiste na necessidade de um debate mais aprofundado sobre o tema antes de qualquer decisão final.

Projeto de Arilson e Goura para conter enchentes é aprovado

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 832/2023, de autoria dos deputados Arilson Chiorato e Goura, que estabelece novas normas para a contenção de enchentes no estado. A proposta obriga empreendimentos com áreas impermeabilizadas superiores a 500 m² a instalar sistemas de captação e retenção de águas pluviais. Arilson Chiorato destacou que o projeto é uma resposta à falta de planejamento que tem deixado regiões vulneráveis às enchentes. Goura reforçou a importância da medida para enfrentar eventos climáticos extremos, prevenindo que grandes volumes de água cheguem rapidamente aos córregos e rios, o que reduz significativamente os riscos de inundações.

Semana Estadual das Juventudes é aprovada na Alep

A Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 892/2023, de autoria da deputada Ana Júlia Ribeiro e do deputado Alexandre Curi (PSD), que institui a Semana Estadual das Juventudes. A ser realizada anualmente em agosto, em celebração ao Dia Internacional da Juventude, a semana promoverá debates sobre temas como direitos das mulheres, combate ao racismo, sustentabilidade e saúde mental. Embora o deputado Curi não faça parte da Bancada da Oposição, o projeto contou com apoio de parlamentares de diferentes blocos políticos. Ana Júlia destacou que a iniciativa é essencial para dar visibilidade às demandas juvenis e incentivar a participação ativa dos jovens na construção de um Paraná mais justo e inclusivo.

Fonte: Assessoria da Oposição na Alep