Requião Filho articula ampliação da estrutura de alfândega entre Brasil e Argentina

O deputado estadual Requião Filho liderou uma reunião binacional entre autoridades políticas do Paraná e da Argentina, com o objetivo de buscar soluções para os desafios vividos pelos municípios da região de fronteira. A principal pauta foi a estruturação das alfândegas das cidades fronteiriças, que impacta diretamente o horário de passagem – hoje limitado das 7h às 19h –, afetando o comércio, o turismo e a mobilidade dos moradores da região.

Além de discutir questões logísticas, o encontro destacou a importância da integração regional, que deve beneficiar diretamente os municípios brasileiros da zona de fronteira com a Argentina: Capanema, Planalto, Pérola do Oeste, Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste, Bom Jesus do Sul e Barracão. Para Requião Filho, a fronteira não deve ser vista como uma linha de separação, mas como um elo de fraternidade entre povos que compartilham rotinas e necessidades em comum.

“Argentina e Brasil são nações irmãs. Nossas comunidades de fronteira se desenvolvem e se ajudam todos os dias. Há pais que trabalham de um lado e criam seus filhos do outro. A ampliação do horário é fundamental para garantir esse fluxo diário de moradores, turistas e comerciantes. O Estado precisa oferecer uma estrutura coerente com essa realidade”, afirmou o deputado.

A reunião, realizada no último dia 11, foi considerada um gesto de compromisso com a integração regional. Mais do que elencar demandas, o objetivo foi iniciar a construção de uma agenda conjunta. Entre os temas debatidos estão: infraestrutura compartilhada, cooperação nas áreas de saúde e educação, reconhecimento do trabalho transfronteiriço e reforço da segurança. A proposta é consolidar uma política baseada na colaboração mútua.

Requião Filho assumiu a responsabilidade de conduzir, junto às autoridades nacionais do Brasil e da Argentina, os encaminhamentos do encontro. Cada município envolvido deve elaborar um documento específico com suas demandas, que será reunido e sistematizado pelo Comitê Territorial La Frontera. O comitê reúne 21 municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina, no Brasil, e Posadas, na Argentina.

A atuação de Requião Filho também remete a um marco histórico: na década de 1990, seu pai, o então governador Roberto Requião, foi o responsável pela construção da ponte que liga Capanema (Brasil) a Comandante Andresito (Argentina). A obra representou um símbolo da integração e cooperação entre os países.

“Assumi o compromisso de dar voz aos municípios de fronteira, assim como meu pai fez ao construir a ponte. Agora, precisamos facilitar o fluxo de pessoas, prestação de serviços e mercadorias que passam por ali. Vamos cobrar soluções junto às autoridades nacionais para ampliar o desenvolvimento de regiões que promovem benefícios econômicos para todos”, destacou Requião Filho.

Participaram da reunião o deputado estadual Requião Filho; o prefeito de Capanema, Neivor Kessler; o diretor da Agência do Trabalhador de Capanema, Franconer Minte; o prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, Ricardo Ortina; o vice-prefeito de Santo Antônio do Sudoeste, José Dorival Bandeira; o secretário de Governo de Dionísio Cerqueira, Alcedir Casagrande; o ex-prefeito e empresário Zelirio Ferrari; e o representante do Sebrae Paraná, Francisco Wildes.

Da Argentina, participaram o ex-governador e atual presidente da Câmara de Representantes da Província de Misiones, deputado Oscar Herrera Ahuad; o deputado Jorge Martin Cesino; a representante do Imac, Maira Fabricio; o prefeito de Andresito, Bruno Beck; o prefeito de Montecarlo, Julio Cesar Barreto; o prefeito de San Antonio, Fausto Rojas; e o presidente do La Frontera, Walter Feldman.