Anibelli Neto destina recurso para Casa Betânia, em Guaratuba

Redação
Instituição que acolhe e dá suporte a pessoas em situação de rua irá receber R$ 100 mil de emenda parlamentar 
Deputado atendeu pedido de lideranças do MDB local | foto: Alep / Valdir Amaral

O deputado Anibelli Neto (MDB) vem a Guaratuba ainda neste ano para conhecer com detalhes o trabalho da Casa Betânia, entidade que realiza acolhimento de pessoas em situação de rua.

A pedido de lideranças do MDB local, o parlamentar destinou R$ 100 mil para a instituição, através de emenda ao Orçamento do Estado de 2026. Anibelli destaca a força política política do local e cita lideranças como o secretário municipal de Obras José Ananias, a vice-prefeita e secretária de Educação, Evani Justus, e o vereador Juliano Petruquio. O deputado também tem dado apoio à administração do prefeito Mauricio Lense e obtido recursos do Estado para o Município de Guaratuba.

O recurso da emenda parlamentar será gerido diretamente pela Casa Betânia, e deve ser utilizado para a aquisição de bens móveis e investimentos. Administrada pelo padre Antônio Carlos da Silva, da Paróquia de São Francisco de Assis, a instituição atende pessoas em vulnerabilidade, oferecendo dormitórios, refeições diárias e ainda encaminhamento ao mercado de trabalho.

Foto: Arquivo da instituição

