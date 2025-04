Corrida de Aniversário de Guaratuba arrecada doações para a causa animal

Simone e Maurício Lense na largada do evento

Dentro da programação dos 254 anos de Guaratuba, aconteceu neste domingo (27), a Corrida de Aniversário, com 500 atletas inscritos.

A inscrição era gratuita, mas vinculada a uma ação de apoio à causa animal, onde cada participante contribuiu com a doação de 1 kg de ração ou 5 litros de água sanitária. Foram arrecadados no total 788 litros de água sanitária e 322 kg de ração.

A prova, teve percursos de 5 km e 10 km e largada às 7h30, na Avenida 29 de Abril, com grande parte do percurso à beira mar. Além dos atletas de Guaratuba, o evento contou com equipes de Joinville, Paranaguá, Itapoá, Garuva e Matinhos, mostrando a força e integração do esporte na região.

Promovida pela Prefeitura de Guaratuba, a corrida contou com o patrocínio da Itaipu Binacional. Correio do Litoral, Rádio Alternativa e Baia Azul apoiaram o evento.

Os resultados completos da corrida podem ser conferidos no link:

https://resultados.runking.com.br/balax…

Vídeos da plataforma giratória:

https://myvideo.zootbooth.com/album/1745617331039-286